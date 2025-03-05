Враг избрал странную тактику на двух направлениях фронта
Российские войска активизировали свои усилия к югу от Купянска. Они осуществили серию атак в направлении Кругляковка – Загрызово, вдоль реки Оскол. В результате оккупанты продвинулись на запад и восток от села Загрызово на глубину около 1,5 километра.
Трудности врага возле Оскола
Смысл этих действий понятен. Очевидно, что в рамках действий по ликвидации "отрезанной" части нашего оперативного плацдарма на восточном берегу Оскола, которые, вероятно, предусматривают и захват самого Купянска, противник должен создать плацдарм достаточной тактической глубины к северу и югу от города. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.
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Пока войска 1-й ТА противника не могут приблизиться к выполнению этой задачи. Ширина их прорыва к реке Оскол к югу от города в районе села Кругляковка не превышает 6 километров по прямой линии.
Понятно, что вся эта полоса простреливается с обоих флангов достаточно широким спектром средств поражения, не говоря уже о беспилотниках. В таких условиях подтягивание к реке и концентрация там значительных сил для прорыва на противоположный берег Оскола, особенно с тяжелым инженерным оборудованием, необходимым для переправы через водную преграду, это, скажем так, очень спорное занятие с точки зрения шансов на успех.
Очевидно, что россиянам необходимо расширять свой прорыв к реке к югу от города. Вероятно, противник в ближайшее время активизируется не только вдоль реки, но и на флангах этого клина, возможно, с привлечением 15-го МСП из состава 2-й МСД, части сил 47-й танковой дивизии и 27-й ОМСБр.
Странное поведение российского командования
На Торецком и Константиновском направлениях, по инсайдерской информации, наконец начали фиксировать подразделения 150-й МСД и 20-й МСД из состава 8-й общевойсковой армии, перегруппированной туда с юга. В частности:
- в районе Торецка в бой ввели по меньшей мере 2 батальона из состава 103-го МСП 150-й МСД и до двух танковых рот из состава 163-го ТП;
- там же фиксируется выдвижение одного из батальонов 102-го МСП 150-й МСД в "первую линию", на этом же направлении активно действуют разведывательная и штурмовые роты 102-го МСП;
- в направлении Воздвиженка – Тарасовка фиксируются подразделения 242-го МСП из состава 20-й МСД (также, где-то до 2-х батальонов), подтягивается 33-й МСП;
- возможно, ближайшее время батальон 255-го МСП той же 20-й МСД введут в бой в направлении Елизаветовки или недавно отбитой ВСУ дорожной развязки на трассе Покровск – Бахмут.
Честно говоря, у меня было несколько иное представление о начале "наступательной операции" противника в направлении Константиновки. Главным "актером" как раз должна была стать 8-я ЗВА с двумя, якобы полнокровными мотострелковыми дивизиями в своем составе.
Согласно классическим канонам, командование противника должно было скрыто полностью сосредоточить соединения армии в каких-то заранее выбранных районах, в максимально возможном составе. А далее начать внезапное концентрированное наступление всеми сосредоточенными силами.
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Вместо этого мы наблюдаем постепенное введение в бой частей армии. Образно говоря, "по чайной ложке в час". Подготовленная оборона противника явно не прорывается.
Почему так происходит – вопрос риторический. Хотя, конечно, могу допустить сразу несколько причин.
1. Российское командование решило вводить в бой 8-ю ЗВА поэтапно, считая, что для прорыва обороны ВСУ на этих направлениях хватит лишь части ее сил. А большую ее часть целесообразнее будет использовать после этого, в глубине обороны ВСУ, для максимально глубокого и быстрого продвижения.
2. Уровень боеспособности частей и соединений 51-й ЗВА, которые, по идее, должны были бы обеспечить введение 8-й ЗВА в бой, настолько низкий, что 8-я ЗВА вынуждена сама заниматься этим вопросом, выделяя для этого отдельные части из своего состава. Это вполне может быть правдой, поскольку 51-я ЗВА россиян, в полосе которой и должны вводиться в бой полки и дивизии 8-й ЗВА, уже несколько месяцев ведет тяжелые наступательные бои в районе Торецка и Воздвиженки. Конечно же, неся при этом значительные потери.
3. Ну и наименее вероятная причина заключается в том, что 8-я ЗВА банально "ротирует" 51-ю ЗВА, которая уже успела "заточить" свои бригады в 4-месячных боях за Торецк и в районе Воздвиженки. В таком случае возможно допустить, что никакого "глубокого" наступления на Константиновку противник пока не планирует и постепенное введение в бой 8-й ЗВА вполне логично.
Но это, на мой взгляд, не соответствует действительности, то есть не согласуется с логикой развития общей оперативной ситуации на 3-х смежных операционных направлениях – Краматорском, Торецком и Константиновском. Как минимум, тот факт, что армии УВ противника "Юг" наконец-то собрались в кучу, причем именно на этих направлениях, говорит об обратном. Они явно действуют в рамках какого-то общего плана.
Заметьте Этот нюанс не заметен сразу: какой лазейкой ВСУ воспользовались возле Покровска
В связи с этим вражеское командование, очевидно, вынашивает вполне читабельный план – сначала одновременно прорваться на Константиновку и Дружковку, а потом выйти на Краматорск и Славянск с юга.
Еще одной причиной такого странного способа ввода в бой частей и подразделений 8-й ЗВА может быть банальное опоздание с развертыванием по ряду причин.
При этом все планы и графики летят к черту, а потому силы армии вводятся в бой в спешке, по мере поступления в новые районы своего боевого назначения. Особенно тогда, когда целая орда "верхних" полководцев с большими звездами кричит и топает полосатыми ногами, требуя результата "здесь и сейчас", а политическое руководство проявляет нетерпение. Тут невольно погонишь всех и сразу, прямо "с колес" в бой...
Посмотрим, как все это будет происходить на этих направлениях дальше. Пока введение в бой отдельных подразделений из состава 8-й ЗВА никак не повлияло на общую динамику. Враг до сих пор пытается "дозахватить" Торецк и "развить успех" на север и северо-восток от Воздвиженки. Результаты при этом – минимальные.
Ситуация на Великомихайловском направлении
127-я МСД оккупантов из состава 5-й ЗВА упорно пытается полностью взять под контроль район Шевченко – Бурлацкое – Привольное – Свободное Поле. Делает это для того, чтобы обеспечить с фланга дальнейший "прорыв" соседней 36-й ЗВА в сторону населенных пунктов Комар и Отрадное.
Сейчас передовым подразделениям 127-й МСД противника удалось захватить Бурлацкое, но они вынуждены вести упорные бои за Привольное, не имея существенного продвижения на Свободное Поле. Поэтому россияне пытаются обойти его с севера, атакуя между Бурлацким и Привольным. При этом, за последние 3 дня они продвинулись примерно на 1 километр.
Насколько я понимаю, у командования УВ "Восток" есть вполне четкий и однозначный приказ – прорваться на трассу Запорожье – Донецк и перерезать ее где-то в районе между Комаром и Одрадным, продвигаясь по обоим берегам реки Мокрые Ялы.
Однако, судя по всему, командованию УВ "Восток" придется выполнять эту задачу исключительно собственными силами и средствами. Ситуация осложняется для него тем, что значительная часть этой группировки действует на Новопавловском направлении для блокирования группировки ВСУ, которая обороняется по рубежу Преображенка – Разлив.
Думаю, этим и объясняется "бережливость" командования УВ "Восток", которое отвело часть сил 5-й и 36-й ЗВА в резерв и пытается прорваться на север лишь частью своих сил. Если бы не приданные этой группировке 40-я и 336-я обр МП, которые выполняют роль своеобразной ударной тактической группы всей группировки, для УВ "Восток" ситуация сложилась бы еще проблематичнее.
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