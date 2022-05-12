Россияне начали глушить связь на Запорожье: вероятно, подтягивают подкрепление

Оккупанты начали глушить мобильную связь для местных жителей в Запорожье. Вероятно, они подтягивают подкрепление и не хотят, чтобы об этом узнали ВСУ.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья.

К теме В Запорожье был слышен мощный взрыв, – СМИ

По его словам, россияне снова начали глушить мобильную связь. Проблемы с этим есть и в Мелитополе, и в Бердянске и других оккупированных территориях Запорожской области.

Это связывают с тем, что оккупанты пытаются подтягивать подкрепления, и не хотят, чтобы люди об этом сообщили Вооруженным Силам Украины,

– объяснил корреспондент.

Теперь жители Бердянска сейчас могут слушать только местное радио, которое оккупанты назвали "Свободный Бердянск", из него звучит абсурдная пропаганда.

"В оккупированном Бердянске людей есть большие проблемы с продуктами, потому что супермаркеты и небольшие магазины закрылись. Также нет работы, соответственно и денег", – сказал журналист.

Он сообщил, что оттуда люди пытаются собственным транспортом эвакуироваться в Запорожье.

В населенном пункте Розовка в Запорожской области (на границе с Донецкой) также отсутствует мобильная связь. Там оккупанты селятся в захваченных домах местных жителей. Чтобы люди могли получить еду, россияне предлагают им ехать в заблокированный Мариуполь, чтобы разбирать завалы.

– подчеркнул корреспондент.

Также россияне заставляют местных писать заявления, что они согласны временно присоединиться к псевдореспублике "ДНР" или России.

К тому же оккупанты продолжают грабить. Они разграбили базы дорожников. В нескольких населенных пунктах стояла дорожная техника, все это разворовали, в частности, сняли колеса и двигатели.

Комментарий корреспондента 24 канала о мобильной связи в Запорожье:



Какая сейчас ситуация в Запорожье: последние новости

Утром 11 мая силам ПВО возле Запорожья удалось обезвредить вражескую ракету. Она разорвалась над инфраструктурным объектом. В результате этого он испытал немалые разрушения. К счастью, обошлось без жертв.

В тот же день в Запорожской ОВА рассказали и о достижениях наших военных. Так, подразделения Запорожской бригады ТРО смогли продвинуться вперед. Более того, они еще и закрепились на новых позициях, выбив врага. В то же время, никаких деталей не сообщают, чтобы не предоставлять дополнительной информации оккупантам.

Тем временем из артиллерии русские военные расстреляли жилые кварталы поселка городского типа Камышеваха. В частности, полтора десятка вражеских ракет разорвалось в жилых кварталах города. В результате циничного обстрела разрушены и повреждены около 60 домов. Кроме одного погибшего, есть трое раненых.

Позже местные власти приняли решение о продлении комендантского часа в Орехове. Он начнется 13 мая в 18:00 и продлится до 6:00 16 мая. Напомним, что во время комендантского часа категорически запрещено находиться вне дома без специальных пропусков.

Видео по теме – оккупанты "Ураганами" обстреляли Днепропетровскую область