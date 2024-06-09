Накапливают оружие и резервы, – генерал-лейтенант в отставке предположил планы россиян

Россия постоянно подчеркивает, что продолжает наращивать мощности собственного ВПК, в ответ на поставки Украине военной помощи от западных партнеров. Более того, россияне даже заявляют, что готовы поставлять другим странам дальнобойное оружие.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что Россия имеет соответствующие резервы для того, чтобы продолжать войну. Это обусловлено тем, что большое количество вооружения и боеприпасов производят российские предприятия военно-промышленного комплекса.

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Не хватает бронетехники

По разным оценкам россиян могут изготавливать в год 1,2 – 1,5 миллиона боеприпасов. К тому же россияне имеют поддержку от союзников, в частности, Северной Кореи. Она поставляет боеприпасы калибра 152 и 122 миллиметров.

Однако россиянам на третьем году войны не хватает бронетехники, поэтому они не способны быстро увеличивать количество современной техники, в частности танков Т-90 или Т-72. Поэтому они восстанавливают старую технику на заводах, расположенных, в частности, за Уралом,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что противник из деталей нескольких единиц старой техники изготавливает одну, по возможности модернизирует ее и отправляет на фронт.

"Кроме того, часть восстановленной техники отправляют на склады, и это свидетельствует о том, что россияне накапливают оружие и резервы", – подчеркнул он.

Когда могут применить резервы

Также есть информация, что в глубине России формируются две армии – примерно из 14 дивизий и 16 бригад, которые будут оснащены такой техникой.

Соответствует ли это действительности, узнаем в ближайшее время. Если же россияне в каком-то виде действительно сформируют новую группировку войск, тогда может начаться второй этап в наступательных действиях врага, о котором говорил Владимир Зеленский,

– отметил Игорь Романенко.

Ожидать этих действий, по предположению генерал-лейтенант в отставке, можно на середину лета. Однако если возникнет необходимость, россияне могут бросить эти резервы в бой раньше.

Россияне продолжают нести потери в войне

С начала полномасштабного вторжения было ликвидировано 518 560 единиц личного состава врага. К тому же за последние сутки оккупанты потеряли еще 1270 бойцов.

Кроме того, противник с начала войны остался без огромного количества военной техники. В частности он потери: танков – 7869 (+26), боевых бронированных машин – 15 131 (+26), артиллерийских систем – 13593 (+60), РСЗО – 1097 (+2), средств ПВО – 836 (+2), самолетов – 357 (+0), вертолетов – 326 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 982 (+37), крылатых ракет – 2277 (+0), кораблей/катеров – 28 (+0), подводных лодок – 1 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 18 562 (+78), специальной техники – 2253 (+5).

Также Министерство обороны Украины подтвердило, что наши силы нанесли удары по российским ракетным комплексам С-300/С-400. Украинские защитники 1 июня нанесли огневое поражение с помощью артиллерийских установок западных образцов по носителям комплексов С-300/400. Это стало возможным после того, как западные партнеры предоставили Украине разрешение на применение их вооружения для ликвидации военных целей на территории России.