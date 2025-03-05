Ночью враг ударил по Днепропетровщине: повреждены два промышленных предприятия

В ночь на 5 марта российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки были повреждены два промышленных предприятия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Читайте также "Режим тишины" можно начать там, где его можно контролировать, – в ОП объяснили предложение перемирия

Россияне снова обстреляли Днепропетровскую область

В результате ракетного удара на одном из промышленных предприятий Днепропетровщины произошел пожар, спасателям удалось его потушить. Сергей Лысак отметил, что также были побиты окна в двух пятиэтажках. К счастью, люди во время российской атаки не пострадали.

К тому же в Днепропетровской ОВА сообщили, что враг обстрелял из тяжелой артиллерии Покровскую громаду Никопольского района.

Там также без погибших и раненых,

– написал Лысак.

Начальник ОВА добавил, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над Днепропетровщиной 12 вражеских БПЛА.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, вечером 4 марта российские беспилотники также атаковали Одесскую область. Впоследствии мэр города Геннадий Труханов сообщил, что оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре: часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла.