Россияне нанесли удар по одному из торговых центров Запорожья

Вражеские обстрелы Запорожья продолжаются в течение всего дня 17 сентября. Вечером россияне нанесли удар по торговому центру.

Об этом сообщил сопредседатель Рады обороны Запорожской области Иван Федоров.

Что известно об атаке на Запорожье?

В первую очередь заметим, что около 22:30 в городе объявляли тревогу. Для Запорожья сообщали о дроновой опасности.

Взрывы в городе прогремели в 22:40. Через несколько минут после этого стало известно, что удар пришелся по одному из торговых центров города.

Следует отметить, что это, к сожалению, далеко не первый удар по Запорожью за день. В частности, фиксировалось следующее:

враг ракетами обстрелял "Запорожсталь";

российский FPV-дрон атаковал пассажирский автобус, пострадали 8 человек;

еще один беспилотник ударил по автомобилю медиков, двое из них ранены.

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Какие еще города терроризировали россияне?

Под ударом находился Киев. Число пострадавших в результате ночной атаки достигло 20 человек. Горожане не могли оправиться от взрывов и в течение всего дня – повреждены, в частности, жилые дома и учебное заведение.

В Житомирской области под ударом оказался индустриальный парк. Россияне атаковали также Днепр – там загорелся пожар, также известно о пострадавших.