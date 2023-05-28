Россияне сами себя запугивают: какие настроения преобладают у оккупантов на фронте
Украинские Силы обороны дают мощный отпор российским оккупантам, давая понять, что те никакая не "вторая армия мира". Враг паникует, а его настроение очень пессимистично.
Об этом 24 Каналу отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. Он добавил, что масла в огонь подливает и российское военное руководство.
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Саспенс в стиле Хичкока
Моральное состояние россиян значительно пошатнулось на фоне новостей об украинском контрнаступлении. Они сами себя запугивают. Понимают, должно произойти что-то страшное для них, но когда, где и как это будет – не понимают, объяснил Череватый. Это все слышно из перехватов разговоров.
Хичкок называл это саспенсом. Плюс не от большого ума их руководство, привыкшее проводить собрания и давать памятки на случай контрнаступления, усиливает это,
– добавил он.
Спикер привел красноречивый пример. В таких методичках красным предложением говорится, мол русский солдат, будь готов – контрнаступление может начаться повсюду и неожиданно.
"Неподготовленному бойцу это, мягко говоря, не идет на пользу (24 Канал). Мне бы мобилизованному дали такую вещь и на фоне все телеграмм-каналов, военкоров, я бы неуверенно себя чувствовал", – добавил Череватый.
Сергей Череватый о настроениях россиян на фронте: смотреть видео
Паника россиян: основные направления и их действия
- С апреля ведутся активные разговоры об украинском контрнаступлении и это не на шутку напугало оккупантов. Они начали рыть длинные окопы. В частности, на Запорожском направлении вырыли такой в 70 километров.
- Из-за паники россияне допускают нелогичные действия. Из-за отсутствия информации пытаются его отсрочить, проводя артиллерийские обстрелы по линии столкновения.
- Нестабильные настроения и среди гражданских россиян. Особенно после рейда по Белгородщине. Из-за паники начались массовые эвакуации из области.
- Всего за минувшие сутки 27 мая россияне потеряли 480 солдат. А с начала полномасштабного вторжения – более 206 тысяч личного состава. Эти цифры могут быть больше.