Россияне сами себя запугивают: какие настроения преобладают у оккупантов на фронте

Украинские Силы обороны дают мощный отпор российским оккупантам, давая понять, что те никакая не "вторая армия мира". Враг паникует, а его настроение очень пессимистично.

Об этом 24 Каналу отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. Он добавил, что масла в огонь подливает и российское военное руководство.

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Саспенс в стиле Хичкока

Моральное состояние россиян значительно пошатнулось на фоне новостей об украинском контрнаступлении. Они сами себя запугивают. Понимают, должно произойти что-то страшное для них, но когда, где и как это будет – не понимают, объяснил Череватый. Это все слышно из перехватов разговоров.

Хичкок называл это саспенсом. Плюс не от большого ума их руководство, привыкшее проводить собрания и давать памятки на случай контрнаступления, усиливает это,

– добавил он.

Спикер привел красноречивый пример. В таких методичках красным предложением говорится, мол русский солдат, будь готов – контрнаступление может начаться повсюду и неожиданно.

"Неподготовленному бойцу это, мягко говоря, не идет на пользу (24 Канал). Мне бы мобилизованному дали такую вещь и на фоне все телеграмм-каналов, военкоров, я бы неуверенно себя чувствовал", – добавил Череватый.

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