Россияне снова нарисовали Ту на аэродроме: будет ли это иметь результат

Российские оккупанты нарисовали истребители Ту-95МС и Ту-160 на аэродроме "Энгельс-2". Враг имел цель ввести в заблуждение украинскую разведку.

Однако такая примитивная попытка дезинформации со стороны захватчиков не будет иметь успехов. Это 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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Попытка дезинформации

Давид Шарп отметил, что нарисовать самолет на взлетно-посадочной полосе – крайне просто. Однако такая попытка ввести в заблуждение украинскую разведку точно не будет иметь успеха. Спутниковая разведка позволит быстро понять, что говорится о попытке дезинформации.

Возможно, они еще считают, что если у средства поражения, ракеты или беспилотника, есть головка самонаведения, которая реагирует на образ, который загнан в память, то она будет обманута. Но я почти уверен, что украинские средства поражения, которые атакуют аэродромы, еще не такого уровня, что у них были бы головки с загнанным образом при цели, которую нужно ударить,

– пояснил он.

Также головку самонаведения вряд ли можно обмануть рисунком. В общем современные средства поражения могут распознавать, что настоящее, а что нарисованное.

Нарисованные истребители: что известно