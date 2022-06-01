Россияне наступают в направлении Лиман – Старый Караван: ВСУ отбивают атаки

В Донецкой области российские оккупанты при поддержке вертолетов ведут наступление в направлении Лиман – Старый Караван. Однако Вооруженные Силы отражают вражеские атаки.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, сообщает 24 канал.

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По его словам, российские захватчики наступают в направлении Лиман – Старый Караван после усиления группировки подразделениями центрального военного округа и при поддержке вертолетов Ка-52. Однако украинские военные сопротивляются оккупантам.

На Лиманском направлении украинские войска отбивают атаки противника,

– подчеркнул Мотузяник.

Что происходит на других направлениях

Как рассказал спикер Минобороны, на Северодонецком направлении украинские подразделения сдерживают штурмовые действия со стороны противника в северных, южных и восточных районах города.

В то же время, на Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины противодействуют попыткам российских захватчиков оттеснить наши подразделения с занятых позиций в районах Белогоровки и Врубовки.

С этой целью враг наносит интенсивные воздушные удары штурмовой и армейской авиацией вблизи Камышевахи, Берестового и поселка Нирково,

– рассказал Мотузяник.

В Запорожском направлении противник проводит инженерные работы и пытается усовершенствовать фортификационное оборудование второй линии обороны на рубеже Гусаровка – Вершина – Розовка.

В то же время на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях оккупанты удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение из огнеметов и ствольной артиллерии в сторону позиций украинских военных.