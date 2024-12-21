Россияне пытались штурмовать правобережье Херсонщины: в ВСУ назвали их цель

Россияне не оставляют попыток восстановить уже утраченные позиции. В частности, они пытались штурмовать правобережье Херсонской области.

Офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий сказал, что россияне пытались штурмовать правобережье Херсонщины, чтобы отвлечь внимание от Покровского направления. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Киев 24".

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Удалось ли это России

По его словам, соответствующая попытка для военных России оказалась неудачной. В то же время россияне пытаются наступать сразу на нескольких направлениях фронта. В частности, говорится о Донецкой области.

Враг пытался использовать штурм правобережья как отвлекающий маневр от Покровского направления, однако им этого не удалось.

Аналитики Института изучения войны ранее писали, что российские милблогеры утверждали, что украинские силы отбили позиции в западной Запорожской области, а также контратаковали и наступали из Каменского на Лугково. Российские войска продолжали штурм у Малой Токмачки и у Новоданиловки.

Украина продолжает операцию на территории курской области. 19 декабря представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Курской области было убито и ранено "несколько сотен" северокорейских военнослужащих.