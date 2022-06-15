Россияне не готовы, – Жданов назвал главную причину успешного контрнаступления на Юге

На Юге Вооруженные Силы Украины постепенно вытесняют российских оккупантов из Николаевской области, а также продвигаются в Херсонскую область.

Главным фактором продвижения ВСУ явилось то, что российские солдаты не готовы умирать за украинский Херсон. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его мнению, для нас это может стать приятным сюрпризом.

Когда мы начнем мощно наносить огневое поражение русским солдатам, они не будут готовы к самопожертвованию ради защиты тех рубежей, которые сегодня они удерживают.

– объяснил Олег Жданов.

"Херсонцы молодцы! Они сохранили такую стойкость, держатся уже столько дней. Их патриотизм поражает!", - добавил военный эксперт Олег Жданов.

Какая ситуация на временно оккупированных территориях: последние новости

Украинские военные наносят авиационные удары по оккупантам, выбивая их из Николаевщины. Утром 15 июня точно атаковали район скопления противника. Утраты россиян еще уточняют.

Оккупанты превращают нарядные и цветущие украинские села в выжженную землю. Под вражескими снарядами развалинами становятся дома людей, которые до прихода "русского мера" жили счастливо.

Вероятно, российские кафиры готовятся присоединять Херсонскую область к временно оккупированному Крыму . У захватчиков есть несколько идей по поводу того, какие территории куда присоединять. Об этом сообщил херсонский активист Владимир Молчанов.

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне местные власти продолжают призывать врага возвращаться обратно в Россию, пока не поздно. Партизаны напоминают оккупантам , что ВСУ уже близко, и вскоре захватчики пожалеют, что пришли на нашу землю.

Мэр Мелитополя сообщил радостную новость с фронта. По его словам, украинские военные максимально приблизились к захваченному Херсону.

В Херсонской области долетался вражеский вертолет. Украинские военные сбили его с переносного зенитного ракетного комплекса, починить его врагам уже не удастся.

На Южнобужском направлении русские войска ведут оборону. Оккупанты продолжают осуществлять фортификационное оборудование своих позиций.

По словам Алексея Громова, сейчас российские кафиры на Запорожском, Николаевском и Криворожском направлениях ведут позиционную оборону. Враг производит огневое поражение по подразделениям наших защитников и защитниц, сосредотачивая свои усилия на содержании занятых рубежей на Юге нашего государства.

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