Наступление россиян на Купянском направлении было бесполезно, как и попытки вернуть Урожайное, – Генштаб

Наши защитники наступают по нескольким направлениям и сдерживают противника. В то же время наступательные планы российских оккупантов терпят неудачу.

В течение 538 дня полномасштабного вторжения России произошло 23 боевых столкновения. Об этом говорится в традиционных сводках Генштаба ВСУ.

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Какие успехи у Сил обороны

ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши воины закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 важный объект противника, 1 вражеский ЗРК и 2 российских артиллерийских средства на огневых позициях.

Россия не прекращает обстрелы

В течение суток российские оккупанты нанесли 42 ракетных и 44 авиационных удара по населенным пунктам и позициям ВСУ. Также они 24 раза обстреляли территорию нашего государства из РСЗО.

К сожалению, в результате агрессии России против Украины есть погибшие и раненые. Среди пострадавших есть дети.

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиационный удар в районе Степного Сумской области и обстреляли из артиллерии и минометов 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении оккупанты попытались наступать в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области, однако для них это было бесполезно. Кроме этого захватчики нанесли авиационные удары в районах Загрызового, Ольшанки и Ивановки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине. Также враг бил из артиллерии и минометов по Купянску, Чернещине и Песчаному Харьковской области.

На Лиманском направлении вражеская авиация била по районам Белогоровки на Луганщине и Северского, Веселого и Спорного на Донетчине. Еще россияне обстреляли из артиллерии Северск и Колодези.

На Бахмутском направлении авиация противника наносила удары в районах Васюковки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Также в Донецкой области вражеская артиллерия обстреляла более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Клищиевку, Часов Яр.

На Авдеевском направлении российские захватчики пытались вести наступательные действия южнее Авдеевки Донецкой области, но они оказались безуспешными. Военная авиация России била по районам Невельского и Авдеевки, а артиллерия страны-агрессорки гатила по 10 населенным пунктам. Среди них Авдеевка, Первомайское, Керамик.

На Марьинском направлении наши защитники сдерживают наступление российских оккупантов в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Захватчики нанесли на Донетчике авиационный удар в районе Красногоровки и обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности, Марьинку, Александрополь, Екатериновку, Елизаветовку.

На Шахтерском направлении россияне хотели восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, но потерпели неудачу. Авиация страны-агрессорки нанесла удары в районах Урожайного, Великой Новоселки, Старомайорского, Макаровки. Более 10 населенных пунктов подверглись вражеским артиллерийским обстрелам. Среди них Угледар, Пречистовка, Ровнополь, Благодатное, Старомайорское.

На Запорожском направлении Россия нанесла авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного. А российская артиллерия обстреляла в Запорожской области более 20 населенных пунктов, в частности, Волшебное, Железнодорожное, Полтавку, Новодаровку, Степное.

На Херсонском направлении вражеская авиация нанесла удары в районах Николаевки и Садового. Также Россия обстреляла из артиллерии Херсон и Понятовку, а в Николаевской области – Очаков.

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