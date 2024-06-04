Россияне ночью атаковали ракетами и дронами: сколько целей удалось сбить

Российские оккупанты в ночь на 4 июня атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед".

Воздушная тревога в Днепропетровской области звучала несколько раз в течение ночи. В частности, с 22:18 3 июня до полуночи, с 4:57 до 5:37, с 6:01 по 6:19 4 июня. На рассвете в Днепре прогремели взрывы.

Смотрите также Украинские воины ударили по С-300 на территории России: эпические фото горящего комплекса

Что известно об атаке врагов

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 4 июня Россия ударила по Днепропетровской области двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Их оккупанты выпустили с территории оккупированного Крыма.

Обе ракеты сбили зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил на Днепропетровщине,

– рассказали военные.

Они добавили что ориентировочно в полночь Кремль применил 4 беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на Северном направлении. Известно, что:

два дрона – уничтожили подразделения мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине,

еще два – прекратили свое существование самостоятельно.



ВСУ сбили большинство целей врага / Инфографика 24 Канала

Коротко о ночной атаке россиян