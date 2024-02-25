Утром россияне ударили дронами по Хмельнитчине: поврежден объект инфраструктуры

25 февраля 2024, 09:09
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Ночью 25 февраля оккупанты атаковали Украину "Шахедами". В частности, ударили по Хмельницкой области. Оккупанты повредили объект инфраструктуры.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА. Также рассказали, есть ли пострадавшие и повреждения жилого фонда.

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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В результате вражеской атаки есть повреждения объекта инфраструктуры

В ОВА сообщили, что утром 25 февраля российский агрессор в очередной раз нанес удар по Хмельницкой области. По вражеским целям стреляли силы ПВО.

Работали силы ПВО. Вместе с тем, в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры,
– отметили в военной администрации.

Добавили, что информация о пострадавших или повреждения жилого фонда не поступала.

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Кстати, в 04:56 Воздушные силы предупредили, что на в направлении Хмельницкого направляется группа "Шахедов".

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Коротко, что известно о ночной атаке россиян

  • Заметим, что первые взрывы в Хмельницкой области этой ночью прогремели около 05:08. Вскоре прозвучали снова. В частности, через 15 минут. Уже в третий раз в области грохотало в 05:38.
  • Добавим, что в целом Россия выпустила ночью 25 февраля на Украину 18 "Шахедов". Почти все дроны, в частности, 16, сбили защитники неба.
  • Российские БПЛА уничтожили в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской областей.
  • Руководитель пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк рассказала, что российские захватчики пытались уничтожить систему ПВО. Для этого агрессор использовал ракеты типа Х-31П. Впрочем, успеха враг не имел. Российские ракеты сбили над акваторией моря.
  • Глава Киевской ОВА отметил, что благодаря удачной работе мобильных огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры области не зафиксировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
  • Кравченко добавил, что падение обломков сбитых российских целей произошли на открытой территории за пределами населенных пунктов. Все оперативные группы продолжают фиксировать последствия утренней атаки агрессора.

Автор: Юлія Муріна