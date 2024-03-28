Чрезвычайно быстрая ракета: Евлаш объяснил, как удается сбивать "Цирконы"
Российские войска начали бить по украинским городам гиперзвуковой ракетой "Циркон". Поэтому сейчас Воздушным силам ВСУ нужно еще больше средств, которые могут эффективно сбивать баллистику, чтобы прикрыть города и важные инфраструктурные объекты.
О новой российской ракете пока мало информации, но несмотря на это, защитникам неба удается сбивать скоростные цели. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш.
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Как ПВО сбивает "Циркон"
Уже есть подтвержденные случаи ударов ракетами "Циркон" по городам Украины. В свободном доступе крайне ограниченное количество информации об этой ракете. Враг держит ее в секретном режиме.
Сейчас специалисты научно-исследовательского экспертного центра проводят анализ, чтобы установить точный тип ракеты, какая боевая часть и тому подобное. Представитель Воздушных Сил ВСУ отметил, что необходимо изучить эту ракету, чтобы понимать ее характеристики.
Скорость ракеты бешеная. Однако во время удара цель становится баллистической и в этот момент ПВО может сбить ее,
– отметил Евлаш.
Он предположил, почему сейчас россияне начали активнее использовать баллистические ракеты.
Первая версия – проверить новое оружие и наши системы ПВО, насколько территория Украины прикрыта, где, как и что размещено. Также один из вариантов, у врага может быть недостаточно определенных ракет для выполнения тех или иных задач. Поэтому оккупанты используют ракеты другого типа.
Россияне атаковали Киев ракетами "Циркон"
- Утром 25 марта оккупационная армия нанесла удар по украинской столице двумя баллистическими ракетами. Россияне выпустили воздушные цели из аннексированного Крыма и буквально за считанные секунды ракеты долетели до Киева.
- Впоследствии в сети появились фото обломков сбитой ракеты. Вероятнее всего, враг использовал ракеты "Циркон", которые являются самыми новыми среди всех, что имеет на вооружении Россия.
- Скорость "Циркона" составляет более 5 махов. Один мах эквивалентен примерно 1,2 тысячи километров в час. Ракета может долететь до крупнейших городов Украины за считанные минуты.