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25 июня, 11:16
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Россияне обстреляли автостоянку в Запорожье

Диана Подзигун

Днём 25 июня вражеские войска во второй раз атаковали Запорожье. Под ударом — автостоянка.

Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

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Около 11 часов утра 25 июня россияне запустили по Запорожью ракеты и беспилотники. Об этом предупреждали Воздушные силы ВСУ.

Впоследствии в городе прогремели взрывы. Федоров сообщил, что оккупанты нанесли удар по автостоянке.

В результате удара вспыхнули пожары – горят грузовики.

По предварительным данным местных властей, пострадавших нет.


Враг атаковал автостоянку в Запорожье / Фото ОВА

Напомним, утром 25 июня враг уже атаковал Запорожье, в частности автозаправочную станцию.

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