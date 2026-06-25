Россияне обстреляли автостоянку в Запорожье

Днём 25 июня вражеские войска во второй раз атаковали Запорожье. Под ударом — автостоянка.

Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Смотрите также: Россия атаковала АЗС в Запорожье и Сумах: вспыхнули пожары, есть пострадавшие Около 11 часов утра 25 июня россияне запустили по Запорожью ракеты и беспилотники. Об этом предупреждали Воздушные силы ВСУ. Впоследствии в городе прогремели взрывы. Федоров сообщил, что оккупанты нанесли удар по автостоянке. В результате удара вспыхнули пожары – горят грузовики. По предварительным данным местных властей, пострадавших нет.

Враг атаковал автостоянку в Запорожье / Фото ОВА Напомним, утром 25 июня враг уже атаковал Запорожье, в частности автозаправочную станцию.