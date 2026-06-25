25 июня, 11:16
Россияне обстреляли автостоянку в Запорожье
Днём 25 июня вражеские войска во второй раз атаковали Запорожье. Под ударом — автостоянка.
Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
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Около 11 часов утра 25 июня россияне запустили по Запорожью ракеты и беспилотники. Об этом предупреждали Воздушные силы ВСУ.
Впоследствии в городе прогремели взрывы. Федоров сообщил, что оккупанты нанесли удар по автостоянке.
В результате удара вспыхнули пожары – горят грузовики.
По предварительным данным местных властей, пострадавших нет.
Враг атаковал автостоянку в Запорожье / Фото ОВА
Напомним, утром 25 июня враг уже атаковал Запорожье, в частности автозаправочную станцию.