Россияне обстреляли Харьковскую область: на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз

Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать мирное население и объекты критической инфраструктуры Харьковской области. На этот раз они нанесли 2 ракетных удара в Чугуевском районе.

В результате обстрела, к счастью, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

К теме Россияне пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища: где она располагается – карта

Оккупанты нанесли удар по Харьковской области

По словам Тимошенко, в результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз. Впрочем, нашим специалистам не впервой преодолевать подобные последствия "русского мира".

Похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге. Мы знаем, что делать. Все будет оперативно восстановлено. Ситуация вполне контролируемая!

– подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Россияне активно обстреливают дамбы в Украине

Достойно внимания – Детали о затоплении Кривого Рога из-за ракетного удара: смотрите видео