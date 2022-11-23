Россияне атаковали Херсон из артиллерии: погиб мужчина
23 ноября 2022 , 18:12Читати новину українською
Источник:Кирилл Тимошенко
Российские войска 23 ноября обстреляли Херсон из артиллерии. В результате обстрела погиб 73-летний мужчина.
По данным заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, враг атаковал город с артиллерии.
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Херсон. Враг продолжает терроризировать город. Оккупанты вели обстрел из артиллерии. В результате атаки погиб мужчина в возрасте 73 лет,
– написал Кирилл Тимошенко.
Херсон захватчики атаковали с утра. Около 9:35 россияне атаковали из "Градов". Местные жители сообщали о задымленности.
Враг продолжает атаковать Херсон: главное
- В результате обстрела Херсона 22 ноября погибли два человека, семь получили ранения. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что "выстрелы и плотность от врага постоянно растут". Захватчики стреляют из ствольной артиллерии, из минометов, РСЗО.
- Российские оккупанты отвели большую часть группировки в 20 километрах от Левого берега Днепра, а некоторые подразделения перебросили на другие направления.
- Вдоль побережья захватчики разместили наблюдательные пункты. В 15 – 20 километрах от берега возвели фортификационные сооружения и прикопали артиллерийскую технику, откуда ведут обстрелы.
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