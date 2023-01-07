В канун Рождества россияне почти 40 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненые
7 января 2023, 11:30Читати новину українською
Источник:Ярослав Янушевич
Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину. Враги били по региону и в канун Рождества 6 января.
Захватчики 39 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Ганушевич.
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Били по жилым кварталам
Под огнем оказались мирные населённые пункты области. Русские атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Сам Херсон обстреляли 9 раз – били по жилым кварталам города.
Снаряды попали в частные дома и многоквартирные дома, а также в здание пожарной части.
Из-за обстрелов погиб 1 человек – спасатель, 7 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Обстрелы Херсона: что известно
- После деоккупации Херсонщины россияне безжалостно обстреливают регион. Захватчики совершают атаки с Левобережной части, которая временно под оккупацией.
- К примеру, 5 января они обстреляли пожарную часть в Херсоне. Чудом обошлось без жертв. Однако в тот день оккупанты ударили еще и по дому в центре города. К сожалению, погиб 18-летний парень.
- 3 января оккупанты 73 раза обстреливали регион. Тогда двое мужчин погибли на выезде из Малой Александровки Бериславского района. Их автомобиль наехал на взрывчатку. Ранения получили 5 человек.
- Перед этим оккупанты обстреляли рынок в центре Берислава. Несколько человек доставлены в больницу в тяжелом состоянии.