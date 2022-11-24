Оккупанты мощным огнем накрыли Херсон: россияне попали в машину и погиб ребенок

Российские военные продолжают обстреливать Херсон после того, как сбежали из города. Жертвой российских обстрелов Херсона стал ребенок.

Об этом на брифинге рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, Россия продолжает и усиливает обстрелы Херсона.

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Оккупанты обстреливают Херсон из ствольной артиллерии

Хлань сообщил, что 23 – 24 ноября россияне ведут обстрелы из ствольной артиллерии.

Сегодня утром был мощный прилет и разрушены жилые дома в одном из самых густонаселенных микрорайонов города – это на Таврическом. Большие разрушения. Это не близко к набережной, это северная часть города и именно туда оккупант попал системами залпового огня.

– сказал он.

Депутат Херсонского облсовета добавил, что на место прилетов отправлено большое количество скорых пособий, а также работают спасатели.

Россияне при обстреле попали в машину, в которой ехал маленький мальчик. Ребенок от травм погиб в больнице.

"То есть гибнут наши дети, гибнут пожилые люди. Обычные люди, которые просто находятся в своих домах. Россия – это страна террорист и она доказывает это с каждым днем", – заявил Хлань.

В четверг в Херсоне снова раздавались взрывы

Российские военные в четверг, 24 ноября, снова обстреляли Херсон. Утром Общественное сообщало, что в Херсоне трижды раздавались взрывы.

После этого взрывы в Херсоне слышали около 13:50. Об этом также сообщили корреспонденты Общественного.

Из-за обстрела Херсона погиб мужчина

Российские войска 23 ноября обстреляли Херсон из артиллерии. В результате обстрела погиб 73-летний мужчина.

Захватчики атаковали Херсон с утра. Около 9:35 россияне атаковали город из "Градов". Местные жители сообщали о задымленности.

Из-за того, что Россия наращивает обстрелы Херсона, местные власти советуют все же эвакуироваться из деоккупированного города.

Обратите внимание – обстрелы на Херсонщине не утихают: смотрите видео