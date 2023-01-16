Не высокоточное скоростное оружие: в чем опасность российских ракет С-300 и чем их сбивать
Накануне впервые за многие месяцы россияне совершили атаку на столицу Украины ракетами С-300. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что сбить их, к сожалению, очень сложно. Так что теперь такая угроза для Киева и Украины в целом может стать перманентной.
Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, на Киев были направлены не только ракеты С-300, но и новейшие – С-400. Они более скоростные и дальнобойные.
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Нашим ПВО достаточно тяжело перехватывать баллистические ракеты
Он пояснил, что эти ракеты использовались для зенитно-ракетных комплексов, но их переделали в баллистические. Они должны точно попадать в воздушную цель, когда ее видит радиолокационная станция. Электромагнитные волны подсвечивают цель и по этим волнам движется зенитная ракета.
Когда целятся по наземным целям и нет объекта, отражающего электромагнитную волну, они могут точно стрелять. Это так называемый командный режим работы этой ракеты на расстояние 25 – 30 километров.
– подчеркнул аналитик.
По его словам, если этими ракетами стреляют на расстояние 200 – 300 километров, значит они летят почти неуправляемые на окончательном участке полета. То есть они примерно могут попасть в какую-нибудь цель.
"Поэтому это баллистическое оружие считается не высокоточным, но оно достаточно скоростное, и нашими современными средствами противовоздушной обороны и теми, что у нас есть, перехватывать его довольно тяжело", - пояснил Гетьман.
Нам нужны противоракетные комплексы
Он отметил, что каждый ЗРК разработан и настроен на работу против каких-либо воздушных целей. Те комплексы, которые мы имеем на вооружении, применяются против крылатых ракет, бомбардировщиков, истребителей, вертолетов. Это их диапазон, в котором они могут более или менее эффективно действовать.
Наши ЗРК "Бук", С-300 не могут работать против БпЛА вроде шахидов. Для этого нужны другие ЗРК,
– подчеркнул собеседник.
По мнению эксперта, ПВО может сбивать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, но она не способна умело бороться с баллистическими ракетами. Нам нужны комплексы противоракетной обороны, которые могут их уничтожать.
"Для того чтобы сбивать "Искандеры" или баллистические ракеты (или переработанные в баллистические ракеты С-300 и С-400) нужны другие зенитно-ракетные комплексы такие, как Patriot", - считает он.
Военный аналитик подчеркнул, что баллистические ракеты с одной стороны летят, не маневрируя, но они поднимаются на большое расстояние – до 50 километров, а затем почти вертикально с горы атакуют цель, на которую были применены.
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Наши ПВО сбивают 70 – 90% крылатых ракет.
"К тому же многие крылатые ракеты и самолеты имеют звуковую или дозвуковую скорость, а эти ракеты имеют вдвое или втрое выше. Поэтому их комплексами противовоздушной обороны перехватывать почти невозможно. Но противоракетные комплексы, именно такие как Patriot, с ними могут справиться", – отметил он.
По его словам, именно поэтому было так много разговоров, что нам нужен именно такой комплекс, чтобы сбивать баллистические ракеты. Те средства, которые у нас есть, почти не способны бороться баллистическими ракетами. Но крылатые сбивают на 70 – 90%.
Наши зенитно-пулеметные комплексы и те, что нам поставляют наши партнеры, могут более или менее умело бороться с БпЛА, с такими как шахиды и другими. Но без противоракетных комплексов нам приходится очень тяжело,
– подчеркнул Алексей Гетьман.
На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала
Ситуация вокруг получения Украиной ЗРК Patriot: последние новости
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Украина точно получит две батареи ЗРК Patriot – одну от США, а другую от Германии. Вокруг Patriot Украина будет перестраивать свою противоракетную оборону. По его словам, в батарею входит 8 пусковых установок.
- Украинские войска собираются начать тренировки на ЗРК Patriot в Соединенных Штатах. Учения начнутся на военной базе США Форт Силл будут продолжаться "несколько месяцев", сообщила заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер.
- Эксперт по авиации Валерий Романенко считает, что батарея ЗРК Patriot, которую США пообещали передать Украине, частично усилит защиту украинского неба от баллистических ракет. Но по его словам, для полноценной защиты одной батареи недостаточно.