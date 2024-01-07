В Луганской области россияне обустраивают пыточную для своих военных, – ОВА

Россияне на оккупированных территориях пытают пленных украинских военных и гражданских. В то же время теперь они начали обустраивать застенки и для своих солдат.

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что россияне будут использовать пыточную в Суходольске для пыток над своими военными. До этого там размещали украинцев.

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Оккупанты проводят "профилактические беседы"

По словам Лысогора, обустраивать такие пыточные для своих военных россияне начали еще в апреле 2023 года. Он также отметил, что на оккупированных территориях людям очень внимательно следует читать новости. Глава ОВА подчеркнул, что угроза представляет все, что не согласовано с оккупационными властями.

Тем более, опасно выражать свое мнение в поддержку Украины. Ведь очень часто наших людей оккупанты задерживают и проводят потом "профилактические беседы". Это очень опасно для украинцев на временно оккупированных территориях,

– рассказал Лысогор.

В то же время, люди на оккупированных территориях прекрасно видят отношение оккупантов к ним. Кроме этого, они видят, как россияне относятся к своим военным.

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