Авдеевка может стать второй Марьинкой: враг забрасывает город управляемыми авиабомбами
27 марта Авдеевка оказалась в "красной зоне". Из-за обострения ситуации местные власти запретили въезд в город волонтерам, журналистам и гражданским. Происходит эвакуация. Россияне используют Авдеевку как полигон для сброса управляемых авиабомб.
Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он подчеркнул, что противник будет пытаться сделать из города вторую Марьинку и полностью разрушить. Местная власть настаивает на эвакуации гражданских.
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"Россияне будут пытаться забрасывать город авиабомбами. Хотя вопрос они не решат. Там есть крепко держащийся гарнизон. Плюс поддержка Карловского гарнизона. Не думаю, что у противника что-то получится, но очень большое напряжение будет", – сказал военный эксперт.
Роман Свитан о напряженной ситуации возле Авдеевки: смотреть видео
Россияне хотят усилить давление
По словам Романа Свитана, россияне не перекинули войска из Бахмута в Авдеевку, а активизировали действия 1 и 2 армейских корпусов и так называемых "ЛДНР" группировок. Эти силы должны усилить давление на авдеевский гарнизон.
"Их задача – уничтожить и вытеснить наш гарнизон из района Авдеевки. А в Бахмуте россияне уперлись в хорошо подготовленные рубежи, которые невозможно пройти. Они выполняют главную задачу вместе с нашими военными – уничтожают врага по полбатальона в сутки и этот механизм уже отлажен. Но от Бахмута они не отойдут", – отметил полковник ВСУ в запасе.
Авдеевка может стать второй Марьинкой
Рубежи Авдеевки надежно защищены, уверен Роман Свитан. И вытеснить украинский гарнизон оттуда врагу не удастся. Впрочем, может очень пострадать город.
Жаль сам город. Для жителей оптимальный вариант выехать. Сложно будет выжить под огневым валом, который накроет Авдеевку. И кроме использования артиллерии туда направлены самолеты – количество вылетов по этому городу увеличилось в 2 – 3 раза,
– резюмировал военный эксперт.
Ситуация в Авдеевке: главное
- Россияне круглосуточно обстреливают Авдеевку. Они используют весь доступный арсенал оружия и не считая этого были зафиксированы случаи использование химических гранат.
- Эвакуация из Авдеевки будет происходить поэтапно. После выезда коммунальщиков в городе исчезнет мобильная связь.
- В Авдеевке враг может повторить такой же подход и продвижение как в Бахмуте. Силы обороны Украины осуществляют контрдействия, необходимые для ситуации.