Постепенно теряют технику, – военный рассказал о специфике штурмов россиян

Россияне на определенных направлениях фронта продолжают осуществлять активные штурмовые действия. Однако украинские защитники, применяя в частности БПЛА, останавливают продвижение оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш, отметив, что враг осуществляет активные штурмовые действия на том участке фронта, где держит оборону бригада "Рубеж", используя большое количество пехотных подразделений. Также противник на Покровском направлении сосредоточил свои основные усилия вблизи Селидово, где за сутки произошло 13 боестолкновений.

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Обычно штурмуют пехотными отделениями

За последний период времени, по словам командир экипажа БПЛА, враг достаточно мощно атаковал, используя технику.

За несколько недель мы уничтожили около 20 единиц техники противника и большое количество личного состава,

– подчеркнул он.

Россияне обычно штурмуют пехотными отделениями без техники. В общем 90% личного состава противника, как отметил Отченаш, ликвидируется по дороге благодаря беспилотным авиационным системам, сбросам FPV-дронов и т. д.

Сейчас, как подчеркнул он, противник накапливает технику. За 3 – 4 дня пытается штурмовать, имея, например, 5 – 6 единиц техники. Из них возвращается только одна. Затем за 3 дня россияне сохранят немного техники и снова штурмуют с ней. Потеряли 5 единиц техники, прошло 3 – 4 дня, они вновь штурмуют с новыми 5 единицами и остаются без 4 единиц. Так они постепенно теряют технику.

Однако между этими тремя днями, когда атакуют без техники, они штурмуют пехотными отделениями.

Очевидно, что у них пехоты значительно больше, чем техники,

– отметил Андрей Отченаш.

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Отметим, что за последние сутки – по состоянию на утро 10 октября – было ликвидировано 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину враг потерял 665 200 единиц личного состава.

Также враг ежедневно остается без большого количества техники. С начала войны он потерял: танков – 8 945 (+1) единиц; боевых бронированных машин – 17 765 (+14) единиц; артиллерийских систем – 19 263 (+41) единиц; РСЗО – 1 225 (+2) единиц; средств ПВО – 976 (+3) единиц; самолетов – 369 (+0) единиц; вертолетов – 328 (+0) единиц; БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 767 (+49) единиц; крылатых ракет – 2 619 (+1) единиц и т.д.