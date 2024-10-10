Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш, наголосивши, що ворог здійснює активні штурмові дії на тій ділянці фронту, де тримає оборону бригада "Рубіж", використовуючи велику кількість піхотних підрозділів. Також противник на Покровському напрямку зосередив свої основні зусилля поблизу Селидового, де за добу відбулось 13 боєзіткнень.

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Зазвичай штурмують піхотними відділеннями

За останній період часу, за словами командир екіпажу БпЛА, ворог достатньо потужно атакував, використовуючи техніку.

За декілька тижнів ми знищили близько 20 одиниць техніки противника і велику кількість особового складу,

– наголосив він.

Росіяни зазвичай штурмують піхотними відділеннями без техніки. Загалом 90% особового складу противника, як зазначив Отченаш, ліквідується по дорозі завдяки безпілотним авіаційним системам, скидам FPV-дронів тощо.

Наразі, як підкреслив він, противник накопичує техніку. За 3 – 4 дні намагається штурмувати, маючи, наприклад, 5 – 6 одиниць техніки. З них повертається тільки одна. Потім за 3 дні росіяни зберігають трошки техніки і знову штурмують з нею. Втратили 5 одиниць техніки, минуло 3 – 4 дні, вони знов штурмують з новими 5 одиницями і залишаються без 4 одиниць. Так вони поступово втрачають техніку.

Проте між цими трьома днями, коли атакують без техніки, вони штурмують піхотними відділеннями.

Очевидно, що в них піхоти значно більше, ніж техніки,

– наголосив Андрій Отченаш.

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Зазначимо, що за останню добу – станом на ранок 10 жовтня – було ліквідовано 1080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог втратив 665 200 одиниць особового складу.

Також ворог щодня залишається без великої кількості техніки. З початку війни він втратив: танків – 8 945 (+1) одиниць; бойових броньованих машин – 17 765 (+14) одиниць; артилерійських систем – 19 263 (+41) одиниць; РСЗВ – 1 225 (+2) одиниць; засобів ППО – 976 (+3) одиниць; літаків – 369 (+0) одиниць; гелікоптерів – 328 (+0) одиниць; БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16 767 (+49) одиниць; крилатих ракет – 2 619 (+1) одиниць тощо.