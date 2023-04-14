Это полностью сломало психику россиян, – Подоляк об отмене в России парадов к 9 мая

Стало известно, что в России уже отменяют "парады пабеды" на 9 мая. Мол, на прифронтовой территории это не совсем безопасно.

Подобные решения психологически давят на россиян и заставляют их осознать, в какой реальной ситуации оказалась их страна. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Возможно им нужно провести шествие бессмертного полка, но взять настоящие лица. Такие потери, которые они понесли на этой войне, думаю, они не ожидали", – прокомментировал Подоляк.

Россия начинает понимать, что она в войне

Политик заметил, когда россияне заходили в Украину, им обещали, что воевать будут спецподразделения, а они только будут смотреть на диванах за тем, как украинцев будут ставить на колени и унижать.

От вас ничего не нужно – оставайтесь в своих майках-алкоголичках с надписями "бойтесь наших искандеров", оставались набуханными и кричите "слава России",

– добавил спикер.

Теперь Россия совсем выглядит по-другому – полностью закрытая страна, тотальная мобилизация, полное ограничение прав, переход экономики на военные рельсы, истерический поиск оружия, постоянная атака неизвестными БПЛА на те или иные объекты в России и нарастающее количество подрывов объектов критической инфраструктуры. Это создает другое впечатление – Россия понимает, что полностью находится в войне.

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Решение, которое давит на психику россиян

По словам политика, россияне так и не смогли объяснить своим гражданам:

почему они напали на маленькую страну и не смогли ее победить;

почему война масштабируется на их территории;

почему их все считают агрессорами, если они здесь якобы освобождают территории;

почему они освобождают от нацистов, если концентрационные лагеря строятся у них?

Это полностью сломило психику этих людей. Россияне наконец-то поняли, что опасность будет только масштабироваться и будет касаться каждого из них. У них будет немного вариантов: попасть в концентрационный лагерь внутри России, или стать мобилизованным и фактически взять билет в одну сторону,

– подчеркнул Подоляк.

Россияне понимают, что война закончится поражением России и потом придется физически и юридически отвечать всем. В России начнется много кровавых и хаотических процессов, характерных для этой страны. Наступит масштабный поиск виновных – их судить не будут, а будут наказывать на месте, резюмировал советник главы ОПУ.

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