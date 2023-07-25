Уход россиян из Андреевки: Жданов сказал, как это влияет на бои за Бахмут

ВСУ удалось выбить россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении. ВСУ продолжают полуокружение Бахмута. Это дает возможность взятия под огневой контроль передвижения российских войск.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, также есть перспектива освобождения Бахмута из-под оккупации.

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Полуокружение Бахмута

Олег Жданов считает, что после освобождения Андреевки почти в окружении оказывается Клищиевка. Поэтому ее удержание – это вопрос нескольких действий. Кроме того, ВСУ продолжают полуокружение Бахмута.

Мы продолжаем полуокружение Бахмута. Это позволяет нам вначале полностью взять под огневой контроль передвижение российских войск, а также перспективу освобождения этого города от российских оккупантов,

– убежден военный эксперт.

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