Вместо госпиталей – передовая: как Россия "бросает" медиков на штурмы
- Россия из-за недостатка личного состава начала переводить медиков на боевые позиции, отправляя их в окопы с автоматами.
- Рост количества украинских дронов привело к увеличению раненых российских солдат, но из-за отсутствия медиков им часто не оказывают необходимой помощи.
Россия начала переводить медиков на боевые должности вследствие острой нехватки личного состава. В окопах оказались, в частности, терапевты, медбратья и фельдшеры.
Из-за роста количества украинских БпЛА – раненых россиян становится только больше. Об этом сообщили в "Атеш".
Как Россия отправляет на штурмы медиков?
Агенты движения "Атеш" сообщили, что на Херсонском направлении из-за нехватки личного состава российское командование переводит медиков на боевые должности и отправляет их в окопы с автоматами.
На фоне роста количества украинских дронов, раненых оккупантов стало в разы больше, однако лечить их некому.
Из-за этого растут потери, а российские военные массово жалуются на нехватку даже базовой медицинской помощи. Некоторым раненым месяцами не делают необходимых процедур и перевязок,
– отметили в "Атэш".
Последние новости о ситуации на передовой:
Украина и Россия по-разному применяют наземные роботизированные комплексы на фронте. Командир Дмитрий Филатов заявил, что украинские подразделения имеют в этом преимущество.
Пехотинец "Грузин" из 66-й ОМБр почти всю осень провел на позициях под Лиманом – из выхода он вернулся только через 104 суток. После возвращения с позиций боец получил новую должность старшего группы.
ССО осуществили успешную операцию на Северо-Слобожанском направлении, остановив просачивание россиян. Аэроразведка обнаружила маршрут оккупантов, а операторы заложили взрывчатку.