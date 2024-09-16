"Получили по зубам" под Покровском: офицер ВСУ сказал, где теперь сосредоточены силы врага

Российское командование направило немало своих ресурсов для захвата Покровска. Однако пробиться в город напрямую им не удалось из-за обороны ВСУ.

Однако россияне не оставляют попыток захватить Покровск. Хотят они это сделать в обход. Подробнее о ситуации на Покровском направлении 24 Каналу рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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Где враг сконцентрировал свои силы

Самые сложные бои и в дальнейшем происходят на Покровском направлении. Несмотря на то что ситуация, по словам Владимира Зеленского, несколько выровнялась, оккупанты продолжают давление.

Ситуацию мы характеризуем как напряженно-контролируемую. Я бы сказал очень напряженную. Очень большая концентрация БПЛА врага в небе, которая практически не позволяет спокойно перемещаться, как это было даже месяц назад,

– отметил Сергей Цехоцкий.

На сегодня передвигаться без средств радиоэлектронной борьбы почти невозможно, ведь российские оккупанты тщательно следят за любым перемещением.

"Хочу подчеркнуть, что особо ничего не изменилось. Противник давит и постоянно проводит разведку боем, пытаясь пробить нашу оборону. Идут постоянные пехотные штурмы. За месяц уже было две попытки штурма тяжелой бронетехникой… Они пытались в лоб штурмовать на Покровск, получили по зубам и поняли, что надо обходить", – заметил офицер.

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Поэтому сейчас, по словам военного, оккупанты сосредоточили свои силы южнее Покровска – в направлении Селидово и Курахово.

Где расположено Селидово: смотрите на карте