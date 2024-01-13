Есть другая задача, – Андрющенко сказал, почему россияне отвлеклись от мобилизации в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе стало меньше мигрантов, потому что значительную часть россиян забрали в армию. Хотя в городе идет мощная рекрутинговая кампания. Оккупанты пытаются привлекать людей к подписанию контрактов на службу.

Врагу все равно местный или не местный – всех забирают и бросают на "мясные штурмы". Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что в целом популяция россиян в Донецкой области не становится меньше, видимо, из-за зимы.

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По словам Андрющенко, во время новогодних праздников украинцы работали и всеми способами приближали победу. В то же время россияне разъехались, праздновали и только сейчас протрезвели.

Сейчас оккупанты имеют другую задачу. На всей временно оккупированной территории тем или иным способом собирают подписи за Владимира Путина. Потому все отвернулись и от фронта, и от мобилизации. Там продолжаются другие процессы,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Подпись за Путина – путевка в Крым

В России должны пройти выборы президента с 15 по 17 марта, которые будут проходить дистанционно по электронной системе голосования. Распространяется информация, что сейчас происходит "тренировка" – россияне ходят по ВОТ и за полученный голос платят деньги. Пока не понятно, зачем это делать, если результаты все равно сфальсифицируют.

Мы этого "не понимаем" из-за "демократических" процедур. Кто управляет Россией? "Бюрократы" на самом деле, которые к этому относятся серьезно, потому что, если этого не делать, они не будут силой, угрозой и вообще чем-то нужным для России. Зачем они это делают – просто смех. Мы системно шутим и смеемся над этим, потому что они придумывают что угодно, чтобы собрать подписи для ЦИК, чтобы Путин стал кандидатом в президенты,

– отметил Петр Андрющенко.

Похожая ситуация происходит в Херсонской и Запорожской областях. Но оккупированная администрация в Запорожье предлагает программу "бонус-плюс" за подпись в пользу Путина – российский паспорт и путевку в "солнечный" Крым зимой.

В Херсонскую область оккупанты привозят людей и делают фото-видео, чтобы продемонстрировать "честно" собранные подписи главе Кремля и российскому населению по телевизору. Поскольку из-за боевых действий на левобережье не хватает лиц для таких манипуляций.

Ситуация в Мариуполе: главное