Россияне перебрасывают ресурсы на юг: что оккупанты пытаются спасти

У россиян не хватает ресурсов как технических, так и человеческих. Для пополнения последних они уже скоро могут провести большую мобилизацию. А пока определенные остатки оккупанты перебрасывают с востока на юг, чтобы удержать важную для себя железнодорожную ветку.

Об этом 24 Каналу отметил военный аналитик из Израиля Игаль Левин. Ее утрата будет означать для российских захватчиков и утрату логистики обеспечения.

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ВСУ двигаются вперед

Украинские Силы обороны полностью освободили село Работино, что в Запорожской области и продвигаются дальше. Об этом 28 августа отметили в Минобороны. В свою очередь российские оккупанты перебрасывают свои так называемые "элитные" бригады с востока, чтобы удержать направление на Токмак.

Там единственная железнодорожная ветка. Через Волноваху по железной дороге поставки не происходят, потому что там все фактически под обстрелом, там фронт рядом. Поэтому единственная их железнодорожная ветка идет из Крыма и через Токмак продолжение,

– объяснил военный аналитик.

Если подойти к этой ветке хотя бы на 10 километров, то это будет полный огневой контроль. А если перерезать, то российская группировка, которая идет от Бердянска на север, фактически оказывается без логистических возможностей.

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Важно, что движение украинских сил обороны происходит неустанно, отметил Левин. Украина двигается вперед, а россияне отступают на южном направлении.

"Если Украина продолжит двигаться вперед, то выйдет к Токмаку и там важно перерезать этот железнодорожный путь", – добавил военный аналитик.

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