Россияне перебросили 30 танков в Запорожье: попытаются усилить контроль над трассой
Источник:ISW
Российские захватчики продолжают проявлять свою агрессию в Украине. Они атакуют, бомбят и уничтожают украинские мирные города.
Россияне опрокинули 30 танков в Запорожье, чтобы усилить контроль над трассой
Многие территории россияне пытаются оккупировать. В частности, говорится о Запорожье. Там они опрокинули 30 танков. Вероятно, хотят усилить контроль над трассой. Об этом свидетельствуют данные американского Института изучения войны (ISW).
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Если россияне действительно хотят усилить контроль над трассой в Запорожье, то говорится о Т0812, пролегающем по территории Ореховского и Васильевского районов. 30 танков Т-62 перебросили туда для поддержки операций на северо-востоке Запорожья.
Кроме того, в ISW отмечают, что российская армия проводила атаки с РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и активизирует операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки на этом направлении.
Ситуация в Запорожье: последние новости
- Россияне временно оккупировали часть Запорожской области. Они запугивают представителей местных властей и издеваются над мирными жителями.
- Оккупанты прибегают к разному, в частности, распространяют фейки об отключении украинских мобильных операторов в Запорожье . Они хотят полностью лишить граждан Украины возможности получать правдивую информацию.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил , что контрнаступление Вооруженных Сил Украины на некоторых направлениях проходит очень удачно. Да, все блокпосты на территории Мелитопольского района россияне панически покинули. Кроме того, захватчики также увели силы в Васильевском районе .
- При этом за более трех месяцев полномасштабной войны российские кафиры похитили в Мелитополе более 500 мирных граждан . Среди них 16-летний подросток, которого держат в заложниках уже почти 60 суток без причин и не выпускают из плена.
- Украинские защитники продолжают уничтожать россиян в этом направлении. Да, наши артиллеристы уничтожили склад с российскими боеприпасами в Запорожской области. Также обезвредили и реактивные системы залпового огня.
- Кроме того, в Запорожье по подозрению в коллаборационизме задержан депутат Великобелозерского сельского совета Васильевского района. В марте, когда русские военные временно оккупировали его деревню, он добровольно согласился сотрудничать с ними.
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