Передвижение штабов подсказывает направление, на котором будут концентрироваться россияне – военный эксперт

российские захватчики перемещают силы и средства на Юге Украины. Также они постоянно передвигают штабы своей армии, выдавая направление наступательных действий.

Об этом рассказал 24 каналу военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, оккупанты на этом участке фронта проводят перегруппировку войск.

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россияне сосредотачивают силы на южном фланге

Селезнев отметил, что недавно главное направление усилий российской армии было на украинские Славянск и Краматорск.

В настоящее время мы видим, что большая часть сил и средств российской оккупационной армии сосредотачиваются на южном фланге российско-украинского фронта,

– сказал военный эксперт.

По его словам, оккупанты накапливают достаточно большое количество сил и средств. Четыре армии из состава восточного военного округа рф отправляют батальонно-тактические группы. Также у россиян еще есть определенные резервы на Севере ныне оккупированного Крыма.

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Размещение штабов россии подсказывает направление наступательных действий

Селезнев отметил, что пока неизвестно – куда именно оккупанты направят эти силы и средства. Неизвестно, почему враг постоянно передвигает собственные штабы. Возможно, это делается из-за опасений украинских HIMARS.

Мы понимаем, что от того, где именно будут размещаться штабы армии, которые будут руководить этой армадой, будет понятно, в каком направлении россияне будут проводить наступательные действия.

– заметил он.

Военный эксперт резюмировал, что ныне оккупанты на этом участке фронта проводят так называемую перегруппировку войск. И уже скоро станет ясно, где именно они будут оказывать давление на наши позиции.

Ситуация на фронте: последние новости

В ночь на 8 августа ВСУ изрядно поработали по враждебным позициям на оккупированных территориях. ВСУ подтвердили новые попадания по Антоновскому и Каховскому мостам.

ВСУ продолжают сдерживать российских оккупантов. Интенсивные бои идут на Востоке нашей страны. Там русские захватчики неудачно штурмовали Бахмут, Зайцево, Яковлевку.

россияне ночью 8 августа снова обстреляли Днепропетровскую область. Гатили ракетами и "Градами" – это повлекло за собой серьезные разрушения.

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