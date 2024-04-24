Перемещений меньше, чем во время наступления на Авдеевку: куда движутся оккупанты из Мариуполя

Российские военные продолжают перемещаться из временно оккупированного Крыма через Мариуполь. Они не заезжают в Волноваху, и она не является местом постоянного базирования, а едут дальше.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он уточнил, что свою остановку оккупанты делают в Мариупольском районе.

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Куда движутся россияне

Основное направление движения оккупантов – на Часов Яр. Туда они тянут технику и живую силу. В частности, технику враг тянет со временно оккупированных территорий Запорожской области.

Также частично усиливается движение на Марьинку и Курахово.

"Я думаю, все видят, где именно горячая фаза войны на сегодняшний день. Это не означает, кстати, что нет движения, например, на Запорожское направление – есть и туда понемногу. Везут топливо, боекомплекты. Но это не сопоставимо с движением, которое происходит на север. С другой стороны будем откровенны – не так много ресурса на самом деле сейчас у россиян. В частности, живой силы, чтобы глобально давить. И это несравненно меньше, чем то количество подкреплений и перемещений, которое было во время начала Авдеевского наступления", – отметил Андрющенко.

Однако оккупанты пытаются ускориться и сделать максимум до того, как нам поступит международная помощь, в частности от США.

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