Не массовое явление, – в ВСУ высказались по поводу переодевания россиян в форму ВСУ
На Таврическом направлении русские войска стали переодеваться в форму Вооруженных сил нашего государства. В то же время подобное явление не массовое среди оккупантов.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он отметил, что такие явления уже происходили и раньше, передает 24 Канал.
Смотрите также "Линия Суровикина" практически преодолена: военный эксперт описал перспективы ВСУ на Юге
Штупун высказался о переодевании россиян на фронте
Александр Штупун отметил, что он не назвал бы переодевание россиян в форму наших военных на фронте. В основном это связано с отсутствием у оккупантов большого количества этой формы.
Скажем так, специфические какие-то подразделения где-то по своей инициативе, где-то, возможно, по приказу действуют, потому что формы нашей у них, я так понимаю, немного, поэтому массовым явлением это назвать нельзя,
– сказал спикер.
В то же время, Штупун подчеркнул, что периодически еще с начала широкомасштабного вторжения такие нарушения законов ведения войны фиксировались и под Черниговом, и возле Киева, и в Луганской области. Спикер отметил, что таким образом враг диверсионно пытается проникнуть в тыл нашей армии и дестабилизировать там ситуацию.
В заключение он заверил, что наши военные имеют механизм того, как отличить "своего от чужого". Поэтому такие попытки врага не приведут ни к какому результату захватчикам.
Что известно о переодевании россиян на Таврическом направлении
- Александр Штупун отмечал, что на Таврическом направлении, в попытках хоть как-то остановить контрнаступление ВСУ, россияне прибегают к нарушению законов и обычаев войны. В частности, они начали переодеваться в форму украинских военных и в ней вести боевые действия.
- В то же время, такие действия не слишком помогают врагу. Поэтому наши защитники отразили все возможные атаки и нанесли большие потери врагу.
- Кроме того, Штупун подчеркнул, что на Таврическом направлении оккупанты постоянно пытаются штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины. По его словам, в течение суток россияне могут бросать на штурм по 10 – 15 групп.