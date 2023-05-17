Сами себе создали ловушку – Гуменюк о диверсиях россиян на Каховском водохранилище

Российские захватчики продолжают совершать преступления на временно оккупированных территориях нашей страны. Так, они пытаются искусственно поднять уровень воды на Каховском водохранилище Херсонской области.

Однако такими действиями россияне угрожают только своей армии. Об этом в эфире национального марафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Гуменюк высказалась о действиях россиян на Каховском водохранилище

Спикер отметила, что оккупанты, подтапливая Каховское водохранилище, создали себе "минную ловушку" на левобережье Херсонской области. К тому же они также потеряли многих своих солдат в результате затопления отдельных участков региона без предупреждения.

Они сами для себя создали ловушку, поскольку залили водой те участки побережья, которые заминировали,

– подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, подобные действия вызвали возмущение среди российских пропагандистов. Теперь захватчики пытаются маневрировать по заминированным участкам с помощью лодок, которые они украли у жителей Херсонской области.

Кроме того, россияне пытаются забирать с островов на Днепре все, что им может понадобиться в дальнейшем на войне, в частности, боекомплекты и оружие.

Оккупанты совершают диверсии на Каховском водохранилище