Мы люди без прошлого, только с надеждой на будущее, – житель Попасной о возвращении домой

Упорные бои за Попасную продолжались более 2 месяцев. Россияне разрушили в городе все, но Богдану с семьей все же удалось спастись.

В рамках проекта "СВОИ" для 24 канала Богдан Мисан рассказал о ситуации в Попасной и планах на будущее. По словам парня, в родной город возвращаться не собирается, ведь его просто уничтожили.

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Оккупанты разрушили все

По словам жителя Попасной, после войны он не собирается возвращаться в родные края. Молодой человек говорит, что от его квартиры ничего не осталось. Снаряд свалился на дом и провалился с 5 на 1 этаж. От родного дома остались только развалины.

Сейчас мы только что родились. Люди без прошлого, только с надеждой на будущее,

– сказал Богдан.

Юноша признался, что ему действительно страшно и больно туда возвращаться.

Отец мальчика планирует вернуться и возобновлять бизнес

Юноша рассказывает, что в Попасной из 10 тысяч человек осталось жить 200 – 300 человек. Там нет условий для жизни – никаких коммуникаций, город уничтожен полностью. Богдан говорит, что люди потеряли все, что имели. Такое горе постигло и его отца, ведь он всю жизнь строил свой бизнес и в считанные дни его потерял.

Сейчас родители парня в тяжелом нравственном состоянии. Семья надеется, что хоть какую-то часть из утраченного имущества будет возвращена. Богдан говорит, что после деоккупации его отец хочет уехать в Попасную и открыть аптеку, чтобы помочь людям.

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