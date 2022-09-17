"Эту орду сдерживаем": где россияне пытаются совершать наступательные действия
Российская армия продолжает попытки продвигаться на определенных участках фронта. Командование поставило перед оккупантами задачу одержать хотя бы малейшую победу.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, россияне пытаются сделать хоть что-нибудь, чтобы реабилитироваться после позорного поражения под Изюмом.
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"Перед оккупантами стоит новая задача взять хоть какие-то 10 километров, захватить хоть какой-то город", – отметил Свитан.
Где пытаются наступать оккупанты
По его словам, в течение нескольких месяцев российские войска пытаются совершать наступление на Славянск и Краматорск в Донецкой области. Оккупанты наступают со стороны Горловки и Попасной.
У них на пути стоит Бахмут, поэтому россияне пока сражаются в линию обороны от Бахмута в направлении Северска и Соледара. Это те участки фронта, которые сейчас терпят удары,
– рассказал военный эксперт.
Он отметил, что из-за того, что Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Часов Яр расположены западнее Бахмута, эти прифронтовые населенные пункты подвергаются артиллерийским обстрелам.
"Там сейчас очень опасно, поскольку российская артиллерия достает на расстояние до 30 километров по линии фронта. В этом районе также работает российская авиация", – сказал Свитан.
ВСУ дают отпор врагу
Из-за нового задания от командования российские войска теряют большое количество людей, однако пытаются продвигаться в направлении Бахмута и атакуют наши войска.
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"Однако никаких проблем нет. ВСУ успешно держат оборону. На это направление было доставлено определенное количество снарядов и артиллерии", – сказал Свитан.
По врагу также работают HIMARS, наша авиация и Байрактары. Мы всю эту орду сдерживаем в этом месте,
– добавил военный эксперт.
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Ситуация на фронте: последние новости
- Президент Владимир Зеленский 17 сентября сообщил, что украинские защитники успешно выгнали российских оккупантов из Харьковщины. В частности, им в этом помогла тишина, ведь захватчики получили неприятный сюрприз.
- Сейчас российские войска сосредотачивают усилия на том, чтобы организовать оборону и удержать захваченные территории. При этом противник не отказался от попыток полностью захватить Донецкую область.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские военные уничтожили все переправы через Днепр Херсонской области. Оккупанты в панике ищут пути к отступлению.