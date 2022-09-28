Россияне попали ракетами С-300 по центру Гуляйполя: разрушена историческая достопримечательность
Источник:Александр Старух
Утром 28 сентября российские войска попали тремя ракетами в центр города Гуляйполе в Запорожье. Разрушено здание, у которого был статус исторического памятника.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил, что враг атаковал ракетами С-300. Количество пострадавших уточняется.
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Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С300 в центр города,
– отметил Старух.
По его словам, разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Также повреждена дорога.
Последствия обстрела 28 сентября / Фото Александр Старух
В результате атаки повреждена также дорога / Фото Александр Старух
Старух добавил, что российские оккупанты обстреливают Гуляйполе уже несколько месяцев, чтобы запугать людей и заставить сдаться.
Обстрелы Запорожской области
- Сегодня также стало известно, что захватчики засыпали запрещенными фосфорными боеприпасами село в Запорожской области.
- В ночь на 25 сентября оккупанты нанесли 10 ударов по Запорожью. Пострадала гражданская инфраструктура.
- 20 сентября враг нанес массированный ракетный удар по Запорожскому району. Под огнем оказались 4 населенных пункта.
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