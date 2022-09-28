Россияне попали ракетами С-300 по центру Гуляйполя: разрушена историческая достопримечательность

28 сентября 2022 , 11:14
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Александр Старух

Утром 28 сентября российские войска попали тремя ракетами в центр города Гуляйполе в Запорожье. Разрушено здание, у которого был статус исторического памятника.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил, что враг атаковал ракетами С-300. Количество пострадавших уточняется.

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Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С300 в центр города,
– отметил Старух.

По его словам, разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Также повреждена дорога.

Враг обстрелял центр Гуляйполя, разрушено историческое здание / Фото Александр Старух


Последствия обстрела 28 сентября / Фото Александр Старух


В результате атаки повреждена также дорога / Фото Александр Старух

Старух добавил, что российские оккупанты обстреливают Гуляйполе уже несколько месяцев, чтобы запугать людей и заставить сдаться.

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Автор: Анастасія Лукашевська