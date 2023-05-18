Россияне попали в объект инфраструктуры в Хмельницком районе

Российские военные совершили массированную ракетную атаку 18 мая. К сожалению, не обошлось без прилетов. Враг попал в объект инфраструктуры в Хмельницком районе.

Актуальной информацией о ночных обстрелах поделились в Хмельницкой ОВА. В ведомстве отметили, что во время воздушной тревоги россияне атаковали область.

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Прошло без пострадавших

По данным ОВА, в области раздалась серия взрывов. Также работали силы ПВО, сбивая воздушные цели врага. Впрочем, к сожалению, не обошлось без прилетов. Известно о попадании в объект инфраструктуры Хмельницкого района.

К счастью, обошлось без пострадавших. Что касается разрушений, то информация уточняется.

Заметим, что поздним вечером 17 мая и ночью 18 мая россияне атаковали Одесщину. Известно, что большинство ракет удалось сбить.

К сожалению, есть жертва

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, большинство ракет силам ПВО удалось сбить над Черным морем. Российские военные попали в один промышленный объект. В результате погиб один человек и еще двое получили ранения.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона обратила внимание на то, что ракетные удары были коварными. Враг вывел надводный ракетоноситель, атаковал и вернул судно обратно в пункт базирования.

Она уточнила, что пострадали от рук врага охранники на объекте. Они были гражданскими людьми. Как и сам объект, подчеркнула Гуменюк, был полностью гражданским.

Атака происходила поздно вечером, уже рабочий день был закончен, поэтому только смена, которая была на месте, пострадала,

– добавила она.

Заметим, что это была очередная массированная ракетная атака. Для нее враг выпускал ракеты из воздуха, моря и земли. И большинство из них, к счастью, удалось сбить.

Сколько ракет сбили силы ПВО

В Воздушных силах ВСУ опубликовали информацию об успешной работе ПВО. С 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские военные нанесли массированный ракетный удар.

Воздушные цели враг выпускал в несколько волн. В общей сложности на Украину летели 30 ракет: морского, воздушного и наземного базирования.

Силами и средствами ПВО совместно с другими составляющими сил обороны нашего государства удалось сбить 29 крылатых ракет, запущенных врагом.