Российские войска шокированы ситуацией на фронте, им обещали "масштабное наступление"

Российские захватчики терпят сокрушительные поражения на фронте в Украине. Сложное положение оккупантов признают даже в самой стране-агрессоре.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. В частности, террорист Игорь Стрелков рассказал о поражении российских войск под Угледаром в Донецкой области.

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Военный преступник описал, как российские оккупанты потеряли там большое количество живой силы и десятки единиц техники. По словам Каткова, такая критика действий российского командования на фронте является системной.

Стрелков выступает с открытой критикой Рустама Мурадова (командующего Восточной группировкой оккупационных войск в Украине – 24 Канал). Эта информационная атака на Мурадова концентрированно идет и от других российских так называемых военных корреспондентов,

– отметил редактор Defense Express.

Он объяснил, что такая критика вызвана тем, что россияне шокированы неудачей своих подразделений под Угледаром.

Россиянам обещали наступление на всех фронтах

Как отметил главный редактор издания Defense Express, ситуация, в которую попали российские оккупанты под Угледаром, стала для них полной неожиданностью.

Россиянам рекламировали масштабное наступление одновременно на всех фронтах, в котором примут участие полмиллиона мобилизованных. Были разговоры чуть ли не о 2 тысячах танков, которые Россия подготовила для наступления,

– рассказал Катков.

Он отметил, что оккупанты действительно идут в наступление большими силами.

"Если говорить об Угледарском направлении, то только в одном эпизоде мы видим 300 единиц сожженной техники. А это фактически батальонный комплект, если мы говорим о танках", – отметил Катков.

Олег Катков рассказал о настроениях оккупантов: смотрите видео

Оккупанты шокированы ситуацией на поле боя

Однако силы оккупантов были разбиты благодаря мастерской работе украинских защитников.

Россияне не понимают, почему так происходит. Им ведь обещали, что сейчас будет наступление. А здесь – такая вот ситуация,

– сказал Катков.

Главный редактор Defense Express отметил, что нужно осторожно воспринимать информацию зарубежных аналитиков, сообщающих об успехах оккупантов на определенных направлениях.

По словам Каткова, иногда западные эксперты берут данные о победах врага из российских телеграмм-каналов. Он призвал ориентироваться, прежде всего, на информацию от Генштаба ВСУ.

Ситуация на фронте: коротко