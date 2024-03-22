Превратился в подводную лодку, – командир батальона рассказал, как россияне утопили свой БТР

При попытке штурма позиций 92 ОШБр, вражеская пехота на бронетранспортере переквалифицировалась в подводников. Оккупант, сидя на берегу, смотрел на БТР, который потихоньку шел на дно, а вскоре украинские военные облегчили ему жизнь и отправили "поплавать" вместе с российским железом.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко, заметив, что противник пятью единицами бронированной техники вышел на позиции 92 ОШБр. Разведка своевременно обнаружила врага, а затем другие подразделения мощно нанесли по нему удар артиллерийскими средствами и ударными БПЛА.

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Федоренко рассказал, что в составе 92 ОШБр есть подразделение под названием "Код 92", который имеет очень мощную воздушную составляющую. Его представители и нанесли удар по единицам вражеской техники, которые остановились в поле.

В то же время ночные бомберы батальона "Ахиллес" попали по живой силе врага. В результате противник потерял штурмовые группы и бронированную технику, которой проводил ударно-штурмовые действия.

Один из БТРов, которого зафиксировали на видео украинские воины, шел позади импровизированной российской колонны. Увидев, как разобрались с бронированными автомобилями, что двигались впереди, он решил совершить маневр. Вероятно, объезжая зону поражения.

Как следствие, его БТР превратился в подводную лодку. Один из экипажа спасся, которого вы видели на берегу, но ненадолго. Он был также ликвидирован Силами обороны. Такие бои продолжаются постоянно, достаточно живо и насыщенно,

– сказал Юрий Федоренко.

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