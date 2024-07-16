Россияне обещают 15 миллионов рублей за сбитие F-16 в Украине

Российским оккупантам обещают выплатить 15 миллионов рублей за уничтожение первого истребителя F-16, которые вскоре должна получить Украина.

Выплатить вознаграждение обещает уральская компания "ФОРЭС", которая обеспечивает нефтяные башни пропантом, а российское министерство обороны уже официально об этом сообщило.

Смотрите также Абсолютно искусственный запрет: почему поставки F-16 задерживаются

В частности, о намерении "вознаградить" за сбивание первого самолета сообщил заместитель исполнительного директора компании "ФОРЭС" по социальной работе Илья Потанин.

Сумма вознаграждения

"Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей", - сказал он.

К слову, эта компания в прошлом году тоже обещала, что будет платить 5 миллионов рублей за уничтоженные танки Leopard и Abrams, 2 миллиона – за второй танк и по 500 тысяч рублей за последующие.

Также Потанин заявил, что 16 июля состоялось вручение денежных вознаграждений за ликвидацию западных танков Abrams и Leopard. Заверил, что общая сумма выплат уже составила 8,5 миллионов рублей.

К слову, оккупанты развернули охоту за авиабазами F-16 в Украине. Враг понимает, что поставки истребителей значительно усилит способность Украины к обороне.