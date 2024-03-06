Нехорошая новость для нас, - Черник предположил, как Россия могла усовершенствовать "Шахеды"

Почти каждую ночь россияне запускают по территории Украины "Шахеды". В частности по Одессе, где 2 марта удар дрона по многоэтажке вызвал разрушения и гибель 12 человек. Сейчас идет экспертиза, однако есть предположение, что этот дрон имел усиленную боевую часть.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что враг имеет потенциал по совершенствованию дронов. Россия имеет огромный военно-промышленный комплекс, который она получила в наследство от Советского Союза.

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Удалось что-то сделать

Стандартная боевая часть Shahed-136 составляет в пределах 50 килограммов тротила, взрывчатки или гексогена. А такой мощный взрыв мог произойти только, если россияне сумели интегрировать в дрон термобарический боеприпас.

Когда прилетает такой объект, создается колоссальное давление, выделяется специальная смесь, расширяется до определенного момента и самовозгорается от контакта с атмосферой. Или есть специальный поджигатель и там образуется колоссальное давление и огромная температура горения.

"Это нехорошая новость для нас, но наверняка россиянам удалось что-то подобное сделать. Но окончательный ответ должны дать эксперты", – подчеркнул Черник.

Не будет ресурса масштабировать

Россияне также впервые показали завод, на котором собирают "Шахеды". На кадрах видно, большое количество дронов, которые производит противник.

Это имеет определенные признаки массовости производства, однако оно не является настолько массовым, чтобы по настоящему что-то ломало. Если бы россияне поставили на конвейер производство беспилотников так, как они декларируют, – 1,5 тысячи, это было бы для нас достаточно чувствительно,

– отметил военный эксперт.

Сейчас рекордов по производству дронов против сентября (более 500 "Шахедов) и декабря (более 600 единиц) 2023 года они не поставили.

Даже если они увеличат производство, это не сломает нашего сопротивления. С начала войны Россия сбросила на нашу территорию со времен Второй мировой войны беспрецедентное количество ракет различного типа – более 10 тысяч. Однако мы это выдержали.

Также зима, которая закончила, по сравнению с прошлой, была легче из-за почти отсутствия ударов по энергетической инфраструктуре, кроме ударов в прифронтовой зоне. Противник обязательно в будущем будет еще наносить такие удары, но у него не будет ресурса большой масштабируемости.

"В то же время не стоит думать, что россияне могут самостоятельно производить эти "Шахеды". Максимум, что они могут делать, – его корпус. Все остальное закупается на международных рынках. Тут корень зла. Однако поскольку мы живем в условиях рыночной экономики, пока регулировать это не удается", – отметил Петр Черник.

Удары "Шахедами" по территории Украины