Дешевый и опасный: Свитан объяснил, как можно обезопасить от новых российских БПЛА "Молния"

Россияне начали применять свою новую разработку – беспилотники "Молния-1". Они атаковали ими жилые кварталы Харькова. Однако есть способы, как защитить, в частности, Харьковскую область от этого оружия.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что россияне изготавливают эти дроны в основном из комплектующих, которое предоставляет им Китай. "Молния-1" похож на БПЛА, что также выпускают китайцы.

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Наносит много вреда

Свитан отметил, что БПЛА "Молния" имеет много общего с иранскими "Шахедами", а их базовой моделью так же как и российских дронов "Герань-2", является китайский дрон Sunflower-200 ("Подсолнух").

"Молния-1" – похожий беспилотник, однако гораздо более дешевый в производстве. Россияне еще не поставили его на текущее производство, а пока проводят тестовые испытания в боевых условиях,

– объяснил военный эксперт.

Сейчас враг пытается применить эти дроны на определенном участке фронта. Их запускают именно по Харькову, потому что он недалеко от границы с Россией и есть возможность прямого управления "Молнией".

К слову. Дрон "Молния", как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, имеет небольшие размеры и изготовлен из фанеры и пластика. Его дальность – около 40 километров. Также он может переносить различного типа вооружения, что весит 3 – 5 килограммов.

Однако этот беспилотник наносит много вреда. Для того чтобы обезопасить Харьков, в частности от "Молний", нужно отодвинуть линию границы и создать такую же буферную зону, которая сейчас украинские войска сделали в Курской области для города Сумы. Такая же зона должна быть возле Харькова в Белгородской области России на глубину 30 – 50 километров,

– отметил Роман Свитан.

Буферная зона, если будет создана, выполнит две задачи:

срежет вклинивание россиян в сторону Липцов и Волчанска;

обезопасит Харьков, потому что позволит развернуть мощную, плотную систему противовоздушной обороны.

Напомним, что 12 ноября россияне атаковали Харьков новыми дронами "Молния-1". В результате падения беспилотника в Салтовском районе города две женщины получили ранения.