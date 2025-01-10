В бригаде "Рубеж" рассказали, какую новую тактику наступления начал применять враг в последние месяцы

Россияне продолжают попытки штурмов на нескольких направлениях – на Донетчине и на Харьковщине. Однако украинские силы не дают врагу их осуществить.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, подчеркнув, что россияне пытаются ввести новую тактику. К слову, 9 января на Северском направлении противник атаковал украинские укрепления в Белогоровке, где ВСУ прилагают усилия по недопущению ухудшения тактического положения.

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Наши защитники работают как единый организм

Борисенко сообщил, что в полосе ответственности бригады "Рубеж", а именно на Лимано-Купянском и Северском направлениях, за минувшие сутки (по состоянию на 10 января – 24 Канал) возле Купянска состоялось 8 попыток штурмовых действий со стороны оккупантов, на Лиманском направлении – 17 попыток, а на Северском – одна попытка, в районе Белогоровки.

Все попытки противника в полосе ответственности нашей бригады потерпели неудачу, россияне несут потери и в личном составе, и в технике,

– подчеркнул он.

Украинские защитники, по его словам, держат оборону и пытаются как можно эффективнее работать по врагу, который в свою очередь продолжает активно применять как авиацию – сбросы КАБов, так и артиллерию, реактивные системы залпового огня и большое количество FPV-дронов различного калибра с разных направлений.

В то же время украинские военнослужащие – артиллеристы, пилоты FPV-дронов, зенитчики, танкисты – пытаются, по словам начальника разведки дивизиона бригады "Рубеж", работать как единый организм, поддерживают и прикрывают друг друга, нанося как можно больших потерь врагу.

Также последние несколько месяцев враг изменил тактику наступления, применяя продвижение малыми пехотными группами. В настоящее время это основной способ, которым он осуществляет штурмовые действия,

– подчеркнул он.

Что происходит на Северском направлении: смотрите на карте

Оккупанты, по словам Борисенко, пытаются просачиваться в стыки между смежными подразделениями и закрепляться в лесополосах. А в населенных пунктах – на их окраинах, в отдельных зданиях. Если их оттуда не выбить сразу, они начинают пробовать накапливать там личный состав для дальнейшего рывка.

Технику россияне берегут, потому что она в первую очередь поражается украинскими средствами огневой поддержки пехоты, артиллерией и FPV-дронами. Соответственно враг пытается сохранять технику для более массированных штурмов.

Последний такой штурм на направлениях ответственности бригады "Рубеж" состоялся в ноябре. Тогда около батальона оккупантов наступали на Северском направлении, включая 30 единиц бронированной техники. Вся техника была уничтожена Силами обороны,

– отметил Даниил Борисенко.

Напомним, что, что начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" Николай Гриценко рассказал о ситуации на Северском направлении. Там огневое воздействие со стороны оккупантов остается на чрезвычайно высоком уровне. В течение недели, по его словам, россияне выпустили 1500 боеприпасов, ежедневно осуществляют около 50 сбросов по украинским позициям. Однако несмотря на это давление, наши защитники не дают россиянам продвинуться.