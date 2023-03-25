Дома культуры на колесах: зачем россияне привезли их на оккупированные территории
В оккупированные населенные пункты в Луганской области российские захватчики пытаются завозить дома культуры на колесах. Они необходимы им для пропагандистской деятельности.
Похожая история была в Северодонецке. Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Что задумали россияне
Так, как только российские захватчики зашли и оккупировали город, то прежде всего занялись не восстановлением критической инфраструктуры или медицинских учреждений, которые сами разбомбили. Оккупанты начали завозить в Северодонецк автомобили с панелями, на которых транслировалось российское телевидение.
Это был какой-то сюр, когда заезжает новый автомобиль, подключается российское телевидение и на фоне разрушенного до основания Северодонецка и вещается, мол, пришел "русский мир",
– отметил экс-председатель Луганской ОВА.
По его мнению, эти передвижные дома культуры россияне будут использовать так же, только изменили формат. Так, оккупанты будут рассказывать о "русском мире", танцевать, петь и таким образом будут пытаться промывать мозги местному населению.
Гайдай объяснил, для чего Россия свозит передвижные дома культуры: смотрите видео
"Все, больше они ничего нормального делать не могут. Зерно и технику украли, не восстановили ничего из того, что разбили. Что остается? Только пропаганда", – сказал экс-председатель Луганской ОВА.
Последние новости с оккупированных территорий: коротко
- В школах оккупированного Счастья в Луганской области детям выдали географические карты, на которых оккупированные области Украины обозначены как "присоединенные" к России. Речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
- Сергей Гайдай рассказал, что захватчики на картах обозначили как российские даже части Херсонской и Запорожской областей, которые остаются под контролем Украины.
- Утро 23 марта в Мелитополе оказалось беспокойным для оккупантов. Мэр Иван Федоров сообщил, что там прогремел мощный взрыв. Интересно, что россияне не использовали традиционную методику с "работой ПВО", а просто подтвердили эту информацию.