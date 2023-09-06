Ночуют на территории ЗАЭС: оккупанты панически пытаются укрыться от "хлопков"

Россиянам очень неспокойно на временно оккупированных территориях. В частности, в Энергодаре Запорожской области на днях сообщалось о "хлопке" – дрон влетел в здание, в котором находились российские силовики.

Такие события невероятно радуют местное население и очень беспокоят врагов, всеми силами пытающихся спрятаться. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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"Местных жителей, ожидающих ВСУ, это вдохновляет. Они воспринимают с повышенным настроением все эти взрывы и происходящие события", – отметил Орлов.

Игра в прятки

В то же время у российских оккупантов и местных коллаборантов, которые пока остаются на территории Энергодара, настроения не так приподняты. Они боятся за свои жизни и таким образом пытаются найти безопасное убежище.

Частично пытаются обезопасить себя, ночуя на территории промышленного объекта АЭС. Это так называемое высшее руководство военное и руководство администрации оккупационных властей,

– отметил городской голова Энергодара.

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Также Дмитрий Орлов подчеркнул, что определенная часть коллаборантов уже уехала из города, поскольку понимает приближение украинских защитников. А еще больше понимает ответственность за свою деятельность на временно оккупированных территориях.

"Особенно это касается тех, кто стал участником этих псевдовыборов, которые объявили оккупанты. За все это будет ответственность и ни один коллаборант не останется без соответствующих сроков, предусмотренных законодательством", – добавил он.

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