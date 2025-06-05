Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются форсировать Днепр, – журналистка из Херсона

Россияне атакуют правый берег Днепра. Они часто обстреливают украинские позиции и под прикрытием огня продвигаются вперед.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в эфире 24 Канала рассказала, что россияне пытаются форсировать Днепр, однако их сдерживают Силы обороны Украины. Их попытки продолжаются непрерывно – каждую неделю они пытаются переправиться через Днепр, чтобы атаковать правый берег.

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Живут ли люди на правом берегу Днепра

"Часто это происходит под прикрытием обстрелов – они ведут огонь по нашим позициям и во время этих атак пытаются переправиться через реку. По моему мнению, сейчас очень опасный период, ведь с потеплением им стало легче это делать", – отметила Евгения Вирлич.

К слову! Россияне систематически атакуют Херсонскую область и областной центр беспилотниками. Есть районы, которые находятся под вражеским огнем непрерывно. Из-за того, что общественный транспорт не ездит в районы, которые подвергаются постоянным атакам, люди вынуждены пешком преодолевать примерно 5 километров, чтобы добраться на работу. В эти районы ездят только полиция и скорая помощь.

Она добавила, что на правом берегу осталось немного гражданских. Люди стараются избегать этих территорий из-за высокого уровня опасности. Военные установили специальные заградительные сооружения.

Вирлич также отметила, что те, кто остался, продолжают жить в очень сложных условиях – без света и почти без воды. Волонтеры доставляют им воду, или же местные сами выезжают, чтобы пополнить запасы.

Напомним, что в начале мая в СМИ появилась информация, что россияне готовятся к масштабной десантной операции на Херсонщине с привлечением 300 лодок. Тогда в Силах обороны Украины отметили, что враг действительно готовит масштабную операцию по форсированию Днепра.

Уже тогда противник усилил интенсивность обстрелов, увеличил количество ударов дронами-камикадзе и почти ежедневно осуществлял попытки форсирования реки малыми группами пехоты. Впрочем, в Силах обороны Украины добавили, что попытки врага были неудачными.