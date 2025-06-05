Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич в ефірі 24 Каналу розповіла, що росіяни намагаються форсувати Дніпро, однак їх стримують Сили оборони України. Їхні спроби тривають безперервно – щотижня вони намагаються переправитися через Дніпро, щоб атакувати правий берег.

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Чи живуть люди на правому березі Дніпра

"Часто це відбувається під прикриттям обстрілів – вони ведуть вогонь по наших позиціях і під час цих атак намагаються переправитися через річку. На мою думку, зараз дуже небезпечний період, адже з потеплінням їм стало легше це робити", – зазначила Євгенія Вірлич.

До слова! Росіяни систематично атакують Херсонщину та обласний центр безпілотниками. Є райони, які перебувають під ворожим вогнем безперервно. Через те, що громадський транспорт не їздить до районів, які зазнають постійних атак, люди змушені пішки долати приблизно 5 кілометрів, щоб дістатися на роботу. До цих районів їздять лише поліція та швидка допомога.

Вона додала, що на правому березі залишилося небагато цивільних. Люди намагаються уникати цих територій через високий рівень небезпеки. Військові встановили спеціальні загороджувальні споруди.

Вірлич також зазначила, що ті, хто залишився, продовжують жити в дуже складних умовах – без світла та майже без води. Волонтери доправляють їм воду, або ж місцеві самі виїжджають, щоб поповнити запаси.

Нагадаємо, що на початку травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни готуються до масштабної десантної операції на Херсонщині із залученням 300 човнів. Тоді в Силах оборони України зазначили, що ворог справді готує масштабну операцію з форсування Дніпра.

Уже тоді противник посилив інтенсивність обстрілів, збільшив кількість ударів дронами-камікадзе та майже щодня здійснював спроби форсування річки малими групами піхоти. Втім у Силах оборони України додали, що спроби ворога були невдалими.