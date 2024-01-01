Как изменилось наступление россиян на Лимано-Купянском направлении: Фитьо рассказал о событиях на фронте
В новогоднюю ночь оккупанты несколько уменьшили свои попытки наступления на украинские позиции. Украинские военные были готовы к попыткам захватчиков атаковать наши позиции, так что никаких успехов россияне не имели.
Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он отметил, что россияне продолжают наступательные действия, несмотря на то, что понесут потери.
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Что происходит на линии фронта
31 декабря враг совершил 55 попыток наступлений по всей линии фронта, из которых на Лимано-Купянском направлении – 15. В частности, оккупанты пытались штурмовать село Синьковка вблизи Купянска, где недавно их подразделения еще раз понесли потери.
Они (оккупанты – 24 Канал) как зомби едут по одной и той же дороге, где их технику уже уничтожали. Там лежат руки и ноги их "200-х", а они и дальше продолжают туда ехать. В принципе, пусть так и остается,
– прокомментировал Фитьо.
Также попытки наступления враг проводил вблизи села Макеевка Луганской области. Враг продолжает применять бомбардировочную, истребительную и армейскую авиацию, сбросив в течение 31 декабря на украинские позиции в Серебрянском лесничестве 13 фугасных авиабомб.
На всем Лимано-Купянском направлении враг также совершил 618 артиллерийских и минометных обстрелов. В ответ Силы обороны уничтожили 257 оккупантов и 43 единицы техники.
"Враг не прекращает попытки атакующих действий. (Силам обороны – 24 Канал) понятны направления его наступления. (Враг – 24 Канал) не считается с человеческими потерями, а свои атаки сопровождает техникой. Успехов на Лимано-Купянском направлении у врага нет", – отметил пресс-офицер Сухопутных войск ВСУ.
Важно, что враг активно использует технику практически на всех участках фронта. Впрочем, украинские воины готовы к такому сценарию, так что наша артиллерия и FPV-дроны останавливают наступательные потуги агрессора очень быстро.
Что еще известно о положении на линии столкновения
- В конце декабря российская пропаганда пыталась похвастаться тем, что оккупанты якобы "взяли Марьинку". Однако украинские должностные лица опровергли эту информацию, отметив, что после месяцев тяжелых боев этот город фактически прекратил существование. Сейчас Силы обороны находятся на подготовленных рубежах обороны и продолжают сдерживать врага.
- Также тяжелые бои в конце 2023 года продолжались на Токмакском направлении, где Россия пытается ликвидировать Работинское выступление, которое Силы обороны заняли летом очень высокой ценой. К сожалению, враг имеет некоторые успехи и резервы для того, чтобы проводить такие действия.
- Также по итогам 2023 года агрессор, по данным Генштаба, потерял 253 тысячи военных, что в 2,5 раза больше, чем его же потери за 2022 год.