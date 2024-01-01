Как изменилось наступление россиян на Лимано-Купянском направлении: Фитьо рассказал о событиях на фронте

В новогоднюю ночь оккупанты несколько уменьшили свои попытки наступления на украинские позиции. Украинские военные были готовы к попыткам захватчиков атаковать наши позиции, так что никаких успехов россияне не имели.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он отметил, что россияне продолжают наступательные действия, несмотря на то, что понесут потери.

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Что происходит на линии фронта

31 декабря враг совершил 55 попыток наступлений по всей линии фронта, из которых на Лимано-Купянском направлении – 15. В частности, оккупанты пытались штурмовать село Синьковка вблизи Купянска, где недавно их подразделения еще раз понесли потери.

Они (оккупанты – 24 Канал) как зомби едут по одной и той же дороге, где их технику уже уничтожали. Там лежат руки и ноги их "200-х", а они и дальше продолжают туда ехать. В принципе, пусть так и остается,

– прокомментировал Фитьо.

Также попытки наступления враг проводил вблизи села Макеевка Луганской области. Враг продолжает применять бомбардировочную, истребительную и армейскую авиацию, сбросив в течение 31 декабря на украинские позиции в Серебрянском лесничестве 13 фугасных авиабомб.

На всем Лимано-Купянском направлении враг также совершил 618 артиллерийских и минометных обстрелов. В ответ Силы обороны уничтожили 257 оккупантов и 43 единицы техники.

"Враг не прекращает попытки атакующих действий. (Силам обороны – 24 Канал) понятны направления его наступления. (Враг – 24 Канал) не считается с человеческими потерями, а свои атаки сопровождает техникой. Успехов на Лимано-Купянском направлении у врага нет", – отметил пресс-офицер Сухопутных войск ВСУ.



Важно, что враг активно использует технику практически на всех участках фронта. Впрочем, украинские воины готовы к такому сценарию, так что наша артиллерия и FPV-дроны останавливают наступательные потуги агрессора очень быстро.

Что еще известно о положении на линии столкновения